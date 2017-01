Llega la religión digital

19 gen 2017 per SDRCA

LA VANGUARDIA – BARCELONA – 15/01/2017

La mayoría de los jóvenes catalanes no explica a sus amigos si accede a contenidos religiosos

El ordenador y el móvil son instrumentos utilizados por más del 90% de los adolescentes

El acceso a contenidos religiosos de las redes sociales por parte de los jóvenes se hace con cierto secretismo por miedo a la incomprensión, a las burlas o porque creen que no interesa a otros compañeros. Un 64% de los adolescentes catalanes que acceden a portales webs, apps y otras redes religiosas asegura que sus amigos no lo saben. Y este porcentaje es aún bastante más elevado entre los 12 y los 15 años. Son resultados de una encuesta que se realizó, de enero a abril del 2016, entre 1.848 adolescentes catalanes, de 12 a 18 años, aunque se ha excluido a los jóvenes de Barcelona. El estudio forma parte del proyecto Adolescentes, jóvenes, religiones y tecnología en Catalunya dirigido por el Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. El resultado final, coordinado por el catedrático Josep Lluís Micó y la directora del Observatori, Míriam Díez, se ha publicado en formato libro y fue presentado el pasado jueves. Lo primero que llama la atención es que un 65% de los adolescentes aseguran creer en alguna de las 13 religiones presentes en Catalunya. Es un porcentaje bastante más alto que en otras encuestas entre población juvenil, pero queda matizado por cierto desconocimiento y confusión sobre la religión con la que se identifican. De estos creyentes declarados, el 80% son de confesión católica. Y entre quienes profesan una religión minoritaria, casi la mitad son musulmanes, por delante de ortodoxos y evangélicos.

Los datos indican que el 97% de los adolescentes se conectan a internet diariamente y la gran mayoría lo hace varias veces al día. Lo hacen sobre todo desde casa, pero también desde la escuela y desde zonas wifi gratuitas, como bibliotecas y bares. Sólo un 2% asegura no hacerlo nunca. En cuanto a los dispositivos, 8 de cada diez tienen ordenador propio (un 20% desde antes de los 10 años). Más elevado aún es el uso de los móviles: lo tiene el 93% (y un 63% antes de los 13 años). De las redes sociales más extendidas, el ranking sería: Instagram (78%), Facebook (71%), Google+ (68%), YouTube (60%) y Snapchat (60%). No llegan al 40% los que estan en Twitter. En cuanto a su uso para actividades religiosas, sólo un 16% da una respuesta positiva (que crece hasta el 24% entre los que dicen ser creyentes). Y entre quienes las utilizan para esta función, el uso mayoritario es para comunicarse con sus amigos y elaborar trabajos escolares. Más remarcable es que un 37% las utilicen para conocer mejor su propia religión y un 30% para informarse de actividades religiosas. En cambio, sólo un 20% utilizan la religión digital para conocer religiones que no son la suya o relacionarse con miembros de otras comunidades. En cualquier caso, las comunidades religiosas on line de jóvenes están aún muy vinculadas a actividades presenciales de las entidades.

Otro detalle destacado es que el uso de la religión digital es más elevado entre los jóvenes de minorías religiosas.