Literatura asiàtica: un buit pendent

Espai Avinyó, 16 d’abril de 2021

Quins són els grans temes que ens trobem en la literatura de les diàspores asiàtiques? Per què a les nostres prestatgeries hi manquen obres literàries escrites per dones d’origen asiàtic? Quines referents, plataformes i formes d’expressió literària promogudes per la diàspora asiàtica espanyola i catalana coneixem?

Per donar resposta a aquests grans interrogants, l’Espai Avinyó us proposa un diàleg literari, en el marc de la Diada de Sant Jordi, sobre la vida i obra d’Aki Shimazaki i Gish Jen, dues escriptores d’origen asiàtic de gran rellevància en el món literari mundial.

Comptarem amb Glady de la Cruz Juria, sinòloga, traductora de xinès i correctora, Paloma Chen, periodista, guanyadora del Premi Nacional de Poesia Viva “L de Lírica” 2020. Dinamitzarà l’espai de diàleg Anna Fux, cofundadora de PAI PAI MAG.

Dia: dijous 22 d’abril

Hora: 18 h

Lloc: Plataforma Zoom

Inscripcions: espaiavinyo@bcn.cat