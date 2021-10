L’independentisme com a parasitisme

Posted by

Núvol, 21 d’octubre de 2021

Bon dia! Escena Poblenou, dirigida per Ada Vilaró, fa 20 anys i l’escultor Jaume Plensa estrena obra a Nova York, parlem amb ells! També reflexionem sobre drets lingüístics amb Jordi Martí i us expliquem com va anar la Fira Mediterrània de Manresa. Crítiques, recomanacions i molt més al butlletí d’aquest dijous

Recordo els vells temps del Procés en què la metàfora estrella de l’independentisme era la de David i Goliat. Ara que la política catalana és tan petita i els discursos tan embrutidors, potser hauríem d’ajustar les nostres metàfores. Per Joan Burdeus