Lilongüe (Lilongwe en anglès) és la capital i major ciutat de Malawi. La ciutat es troba a la Regió Central, a la vora del riu Lilongwe, prop de la frontera entre Malawi, Moçambic i Zàmbia. La seva població estimada és de 781.538 habitants (2012)

Va ser fundada l’any 1947 com a centre agrícola. En 1974 va ser triada per reemplaçar a Zomba com a capital causa de la seva posició al centre del país.

La ciutat està dividida en dues parts, la “ciutat vella” plena de mercats, botigues i altres serveis i la “ciutat nova” on es troba la seu del govern, ambaixades i grans superfícies comercials. Per Lilongwe passa la principal autopista de nord a sud de Malawi, la M1.

La ciutat va començar com un petit llogaret propera al riu Lilongwe, i es va convertir en un centre administratiu colonial britànic al començament del segle XX. A causa de la seva situació en la principal ruta de nord a sud del país i en el camí cap a Rhodèsia del Nord (avui dia Zàmbia), Lilongwe va esdevenir la segona ciutat del país per nombre d’habitants.

El 1974, la capital de Malawi va ser traslladada des de Zomba (actualment la quarta major ciutat del país) a Lilongüe. Tot i que Lilongwe és la capital oficial del país i que des de la seva designació ha crescut fins a ser la major ciutat del país , la majoria de les activitats comercials del país es donen en Blantyre, [cita requerida] segona ciutat més poblada de Malawi. Com a part d’una política de reestructuració, el parlament nacional va ser traslladat a la ciutat, de manera que és el centre polític del país.

Lilongwe compta amb una universitat agrària. Els seus majors encants turístics es troben fora de la ciutat, al nord-oest el Parc Nacional de Kasungu, al nord la Reserva Nkhotakota i el llac Malawi a l’est.

Malawi, oficialment la República de Malawi (en anglès, Republic of Malawi, en chichewa, Dziko la Malawi), és un país sense sortida al mar situat al sud-est d’Àfrica, antigament conegut com Nyasaland. Limita amb Zàmbia al nord-oest, amb Tanzània al nord-est i amb Moçambic a l’est, sud i oest. El país està separat de Tanzània i Moçambic pel llac Malawi, un dels llacs amb major superfície del continent africà. El seu topònim prové dels antics regnes Maravi, una sèrie d’estats formats per tribus bantus que van habitar l’àrea.

Durant el segle X va ser poblat per immigrants i va romandre regit per un govern natiu fins a 1891, quan va ser colonitzat pels britànics, els qui ho van governar fins a 1964. Després de la dissolució de la federació de Rhodèsia i Nyasaland, i després d’obtenir la seva independència, Malawi es va convertir en un estat unipartidista sota la presidència de Hastings Banda, qui va governar fins a 1994, quan li va ser arrabassat el poder. Bingu Mutharika va ser re-elegit en 2009 i es va mantenir en el poder fins el 6 d’abril de 2012, quan mor a causa d’una aturada cardíaca. Té un govern democràtic i multipartidista, a més compta amb un petit exèrcit, que inclou les forces armades, una marina de guerra i una força aèria. La seva política exterior és prooccidental i inclou relacions diplomàtiques positives amb la majoria dels països i participació en diverses organitzacions internacionals.

Es troba entre els països menys desenvolupats i més densament poblats del continent. L’economia està basada en l’agricultura, sobretot de subsistència, amb una població altament rural. El govern malawi depèn molt del suport exterior per cobrir les seves necessitats econòmiques, encara que aquestes necessitats (i l’ajuda oferta) han augmentat des de l’any 2000. El govern afronta grans reptes en el creixement de l’economia, educació, salut i protecció del medi ambient , i s’està convertint en financerament independent. Compta amb diversos programes de desenvolupament des de 2005 que es concentren en els punts anteriors, i el país sembla estar millorant, amb grans avenços en els camps d’economia, educació i salut vistos el 2007 i 2008

Té un baix índex d’esperança de vida i una taxa alta de mortalitat infantil. A més de comptar amb l’existència de milers de casos de sida, fet que ha provocat la disminució de forces de treball i l’augment de la despesa governamental, la qual cosa s’espera tingui un impacte important en el Producte intern brut (PIB) per al 2010. Hi ha una diversitat cultural a la població que inclou els nadius i les minories d’asiàtics i europeus, amb múltiples idiomes i diferents creences Encara que van existir conflictes tribals en el passat, al segle XXI han disminuït considerablement i el concepte de la nacionalitat malawina ha començat a reformar-se. Tot i els conflictes bèl·lics que hi ha hagut en aquest país al llarg dels anys, és conegut mundialment com “El bressol d’Àfrica” o “The warm heart of Africa”. Els seus habitants es caracteritzen per ser hospitalaris i per rebutjar el conflicte. Posseeix una cultura que combina aspectes locals i colonials, incloent esports, art, balls i música.

