Líderes indígenas de la India denuncian la hipocresía de Modi con el carbón

NOTA DE PRENSA – SURVIVAL INTERNATIONAL, 11 de noviembre de 2021

Representantes adivasis (indígenas de la India) han denunciado que el primer ministro Narendra Modi alardea de sus compromisos medioambientales en la COP al mismo tiempo que planea una expansión masiva de la minería de carbón en sus tierras.

Las tierras y los medios de vida de decenas de miles de personas indígenas serán destruidos como consecuencia del plan de Modi de abrir 55 nuevas minas de carbón, ampliar las 193 minas existentes y producir mil millones de toneladas de carbón al año. El 80% de estas nuevas minas se abrirán en tierras adivasis.

Grandes extensiones de bosques indígenas están siendo vendidos sin el consentimiento de la población afectada, y empresas como Adani, Jindal y Vedanta acaparan los yacimientos carboníferos que salen a subasta en medio de la fiebre del carbón de Modi.

Una de las zonas en el punto de mira es el valioso bosque de Hasdeo, en Chhattisgarh, hogar de 20.000 adivasis. Allí ya hay dos minas operativas, y una tercera acaba de ser aprobada. Ésta, la mina de Parsa, será explotada por el gigante minero Adani, cuya filial fue anunciada recientemente como patrocinadora del Museo de la Ciencia de Londres.

Shakuntala, lideresa oraon de Hasdeo, explicó: “Si la mina llega al bosque de Hasdeo, toda la región, incluidas las comunidades adivasis, seremos destruidas. El bosque nos da cuanto necesitamos (…) ¿Cómo vamos a consentir que alguien destruya a nuestra madre? Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por la Madre Tierra”.

Y añadió: “Cuando el Gobierno quiere, reparte nuestras tierras entre las industrias y la minería de carbón. Así que los adivasis no somos libres. Pero no aceptamos esta esclavitud. Daremos lo que sea para resistirnos a ella: nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestras vidas… Nunca la aceptaremos. No vamos a renunciar a nuestros bosques ni a nuestras tierras. Si lo hacemos, la existencia de los adivasis se perderá para siempre”.

Phillip, un activista oraon de Jharkhand, contó: “Nosotros, los adivasis, podemos salvar la tierra […] pero ellos no lo valoran. Solo nos quieren muertos […] ¿Ven este basurero detrás de mí? Pues así es como Modi nos ve a los adivasis. Quiero decirle a Modi: ‘No puedes permanecer en el poder por mucho tiempo’. A Adani y Ambani: ‘Las grandes empresas como las suyas también deben tener cuidado. Los adivasis no vamos a dejarles nuestra tierra. Porque si hay algo que puede salvar al mundo es la cosmovisión del pueblo adivasi. No hay otra manera. Con la minería estáis destruyendo el medio ambiente, que es vital para el pueblo adivasi. Escúchenme: cambien o la naturaleza les cambiará para bien”.

Athram, abogado y líder gond de Andhra Pradesh, dijo: “Ahora se está celebrando la COP, y quisiera advertir a los líderes que asisten a esta cumbre mundial que ustedes hablan de proteger el medio ambiente, pero el pueblo adivasi es el verdadero protector del medio ambiente. El Gobierno [de la India] está poniendo en marcha muchos proyectos para destruir a los adivasis. El medio ambiente está siendo destruido. Este Gobierno está destruyendo nuestra cultura, nuestro modo de vida y nuestros bosques.

Los propios dirigentes del Gobierno acuden a estas cumbres para mentir y decir ‘estoy salvando el medio ambiente’, etc. ¿Hasta dónde pueden llegar con semejante mentira? Destruir nuestras comunidades y destruir el medio ambiente imponiendo proyectos destructivos en nuestra tierra va en contra del acuerdo [de París]. Aquí, ustedes destruyen a nuestro pueblo, y allí [en Glasgow] hablan de proteger el medio ambiente como si lo estuviesen cuidando ustedes mismos ¿Por qué mienten así? Nosotros, los adivasis […] podemos cuidar nuestra tierra, sabemos cómo protegerla. Amamos nuestra tierra, nuestro territorio. ¿Quiénes son ustedes? Se encuentran en algún lugar de Delhi, luego acuden a reuniones como ésta y hablan como si fueran ‘grandes protectores del medio ambiente’. No mientan así”.

Finalmente Mukesh, un activista ho, de Jharkhand, declaró: “Quiero enviar este mensaje a los líderes de la COP que piensan que pueden salvar nuestro medio ambiente mientras promueven la minería y la industrialización. Como consecuencia de la minería, nuestros bosques serán deforestados, nuestros ríos se volverán turbios. Si se destruyen nuestros bosques y ecosistemas, que son nuestras escuelas, también se destruirán nuestros conocimientos. Si se destruye nuestro conocimiento, el futuro del planeta estará en peligro. Y es por eso que para salvar el planeta debemos salvar a los adivasis que viven en sus ecosistemas”.

Survival lanzó recientemente, en colaboración con representantes adivasis, la campaña “Adivasis contra el carbón” con el objetivo de presionar a las autoridades de la India para que dejen de extraer carbón en tierras adivasis sin su consentimiento.