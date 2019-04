Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 d’abril de 2019

Libreville, amb una població estimada de 703.904 habitants (362.400 el 1993), és la capital del Gabon i de la província de Estuaire. Acull el 40% de la població del país, representant els europeus 1/6 de la seva població. Ciutat portuària sobre el riu Gabon, prop del golf de Guinea, i centre de comerç de la regió de Timber.

Va ser fundada el 1843 com a punt d’intercanvi. Esclaus alliberats dels Estats Units es van radicar en aquesta ciutat el 1848 batejant el lloc com Libreville (Ciutat lliure en francès). Va ser el port principal de la colònies franceses de l’Àfrica Equatorial Francesa entre 1934 i 1946.

En Libreville es troben l’Escola d’Administració i l’Escola de Lleis de Gabon. És seu de la Universitat Omar Bongo, la qual compta amb un Departament d’Espanyol, encarregat de difondre la llengua espanyola i les cultures hispanoamericana i hispanoafricana. L’Aeroport Internacional de Libreville serveix de base principal de la línia aèria Air Gabon.

Gabon, oficialment la República Gabonesa (en francès: République gabonaise), és un país situat a la costa oest d’Àfrica central. Limita amb Guinea Equatorial, Camerun, la República del Congo i el golf de Guinea. Té un àrea de 267.667 km², 1 i la seva població s’estima en 1,5 milions de persones. La seva capital i major ciutat del país és Libreville.

Des de la seva independència de França el 17 d’agost de 1960, la República ha estat governada per tres presidents. D’ells, El Hadj Omar Bongo va estar en el poder de 1967 fins a la seva mort el 2009, sent el dignatari africà que més temps ha estat en el càrrec. A principis dels 90, el govern va introduir un sistema multipartidista amb una constitució democràtica que permetia un procés electoral més transparent, a més de reformar nombroses institucions governamentals. Gabon ha estat també membre no permanent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

L’abundància de petroli i la inversió privada estrangera fan de Gabon un dels països més pròspers de l’Àfrica subsahariana, sent el 4 ° amb major índex de desenvolupament humà i el tercer segons el PIB per càpita, després de Guinea Equatorial i Botswana. El seu PIB va créixer més d’un 6% anual en el període de 2010 a 2012. No obstant això, a causa del desigual repartiment de la riquesa, una considerable proporció de la població segueix sent pobre. El país es va reincorporar a l’Organització de Països Exportadors de Petroli l’1 de juliol de 2016, després de haver-se’n retirat el 1995.

Font: wikipedia