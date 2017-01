L’Hospitalet tindrà un centre d’investigació de medicina xinesa

19 gen 2017

JOSE POLO – L’Hospitalet – LA VANGUARDIA – 18/01/2017

L’Hospitalet de Llobregat ha arribat a un preacord amb la ciutat de Pequín i el Govern de la Xina per ser la seu del primer centre europeu de desenvolupament i promoció de la medicina tradicional xinesa, segons va anunciar ahir l’alcaldessa, Núria Marín, a la conferència anual sobre l’estat de la segona ciutat de Catalunya, que va tenir lloc al renovat mercat municipal del barri de La Florida.

El projecte estarà situat en l’entorn del clúster biomèdic de Gran Via. Es preveu construir un edifici per a la investigació, un espai per a la divulgació cultural i un altre de dedicat a la convalidació de patents. “Serà un centre pioner i de referència a Europa”, va assegurar Marín. Si l’acord es rubriqués, la construcció dels equipaments es faria de manera progressiva al llarg dels pròxims anys gràcies a una inversió de 80 milions d’euros. El projecte té la col·laboració de la Generalitat i de la Universitat de Barcelona (UB).

Marín també va revelar que la seu central en l’arc mediterrani de l’editorial Santillana s’instal·larà a l’Hospitalet. Davant la presència del president de Seat, Luca de Meo, va proposar la seva ciutat per acollir el nou centre mundial de dades de Volkswagen. Segons Marín, ara es recullen els fruits de l’“estratègia i el treball per posar en relleu la ciutat com a eix central d’una àrea metropolitana que sota la marca Barcelona vol ser competitiva a Europa i el món”. Precisament, Marín va reclamar més “visió metropolitana” en temes com la generació de riquesa, la igualtat d’oportunitats, la pobresa energètica i el turisme. “Té sentit pensar la política de turisme només per a Barcelona ciutat?”, es va preguntar. “Si les empreses pensen en termes metropolitans, per què els ajuntaments no?”, va continuar. D’altra banda, va tornar a reclamar un millor tracte per a Rodalies amb la construcció del túnel per soterrar les vies.