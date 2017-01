L’Europa laica i el pluralisme de religions, a debat

20 gen 2017 per SDRCA

M. R. – BARCELONA – foto PEP DAUDÉ – EL PUNT AVUI+ – 28 novembre 2016

SOCIETAT: La Fundació Joan Maragall organitza un simposi sobre Estat i religions

Es parla del repte de la governabilitat

Es donen perspectives des de la filosofia, la política i el dret

Armand Puig dijous meditant sobre la Bíblia a la Sagrada Família

El repte que planteja, avui, l’eclosió del pluralisme religiós en les societats democràtiques actuals ha centrat el simposi sobre Estat i religions que ha organitzat la Fundació Joan Maragall (FJM) i que va acabar abans-d’ahir. El simposi, en què han participat professors com ara Christian Joppke, de la Universitat de Berna, Alessandro Ferrara, de la de Roma, Detlet Pollack, de la de Münster, Camil Ungureanu, de la UPF, i Maria del Mar Griera, de la UAB, ha volgut incentivar el debat i la reflexió sobre l’auge religiós i les societats occidentals. “Ens trobem davant d’un nou repte de governabilitat que cal analitzar des de diverses disciplines”, diu la Fundació Joan Maragall; d’aquí que, en els diversos debats que s’han fet, s’hagin donat perspectives des de la filosofia, la sociologia, la política i el dret.

La Fundació Joan Margall parteix de la base que el compromís d’Europa amb la llibertat de consciència i religiosa imposa noves obligacions a les institucions polítiques i jurídiques, nacionals i internacionals. “Les minories religioses –diu– majoritàriament procedents de la immigració, manifesten de manera insòlita els inevitables biaixos que es produeixen en les lleis i en el funcionament administratiu. És oportú, doncs, reflexionar sobre la discriminació i els límits de l’acomodació perquè siguin raonables a les exigències derivades de les creences religioses. No es pot obviar en aquest context la dificultat de conjuminar els valors d’universalitat a què aspiren els sistemes liberals amb l’acomodació de les minories culturals i religioses.”

La Fundació Joan Maragall creu que cal estudiar de quina manera les diverses versions de laïcitat que vivim actualment mostren una major sensibilitat pel fet religiós i quin és el tractament que mereixen les minories en els diversos contextos sociopolítics.

LA XIFRA

13 religions diferents hi ha avui a Catalunya. Gestionar aquesta diversitat és un gran repte pels governants.

Els bisbats catalans i la Bíblia

El rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, el biblista Armand Puig, va dirigir dijous passat una meditació bíblica sobre la façana del Naixement de la Sagrada Família davant més de mil persones que no es van voler perdre un dels actes centrals de la Setmana de la Bíblia.

Abans- d’ahir es va fer un altre dels actes més importants d’aquesta setmana a la Catedral de Barcelona de la mà de l’arquebisbe Joan Josep Omella i avui vol ser un dia on també es posi de relleu la centralitat de la Paraula de Déu en totes les celebracions litúrgiques a les parròquies de Catalunya. La Setmana de la Bíblia l’han organitzat els bisbats catalans i diverses entitat eclesials catalanes del 21 al 27 de novembre passats amb l’objectiu de difondre un dels llibres més universals. “La Bíblia és un llibre per a tothom, no només per als qui creuen”, és el missatge que han volgut difondre els bisbats catalans per tal de donar a conèixer aquest text fundacional d’Occident.