L’estiba bloquejarà bucs que desvie el Port de València a Europa i Àfrica

2 mar 2017 per SDRCA

José Luis Zaragozá – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 02.03.2017

El sindicat internacional IDC convoca mobilitzacions a Marsella, Sines, Lisboa i Tànger

L’estiba bloquejarà bucs que desvie el Port de València a Europa i Àfrica

El Consell Internacional de la Estiba (IDC, per les seues sigles en anglés), organització sindical amb seu a Santa Cruz de Tenerife i que aglutina a a 100.000 estibadors de tot el món, va anunciar ahir des de Brussel·les que «els països de l’entorn [d'Espanya] no seran alternativa a la descàrrega de mercaderies». El coordinador general de l’IDC, Jordi Arangude, qui reclama que la comissària europea de Transports, Violeta Bulc, es posicione contra el decret llei del Govern sobre la reforma del sector, va assegurar que els sindicats associats a esta entitat «han decidit que mentre duren les jornades de vaga previstes a Espanya [tres dies per setmana entre el 6 i el 24 de març] Marsella-Fos, Lisboa, Tànger i Sines no valdran com a alternativa a la desarga de mercaderies dels bucs amb destinació a Espanya».

Esta mobilització afecta de ple als interessos comercials del port de València, el que més està patint des del passat 14 de febrer les parades encobertes d’estibadors -amb caigudes d’activitat diàries del 40 %, segons fonts de la societat d’estiba Sevasa- i on ja s’han desviat durant eixes últimes jornades una vintena d’embarcacions cap a altres recintes de transport marítim.

En vista de la situació i mentre la taula de negociació entre la patronal Anesco i els sindicats negocien la repercussió del decrete llei en els molls (on 6.100 treballadors veuen amenaçats els seus privilegis i els seus llocs de treball), sectors industrials com l’automoció i la ceràmica, així com la distribució comercial, incrementen l’apilament de subministraments i preparen plans alternatius de transport -inclosos els aeris- per a minimitzar l’impacte de la vaga en l’estiba en les seues empreses i ocupacions.

La confederació sindical reclama un «posicionament oficial i clar» de la Comisaria europea davant el decret llei del Govern i es qüestionen si la UE «advoca per utilitzar fons públics per a destruir ocupació estable». Foment calcula que esta reforma de gran importància a Espanya costarà uns 350 milions d’euros ja que les Autoritats Portuàries suportaran costos per acomiadaments.

El PP es queda solament

El PSOE ha demanat als treballadors de l’estiba que desconvoquen les jornades de vaga en honor d’aconseguir un acord per a la reforma del sector i ha reiterat que votarà en contra de qualsevol reforma que no compte amb el consens de treballadors i patronal. El decret llei pel qual el Govern liberalitza el sector serà portat al Congrés el dia 9 de març, quan el Ple haurà de convalidar-ho a través d’una majoria simple que no té el PP.