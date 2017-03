L’Estat limita el dret d’asil als refugiats que no fugen de Síria

S. PAU – BARCELONA – EL PUNT AVUI+ – 14 març 2017

SOCIETAT: De les 6.855 situacions de protecció concedides el 2016 el govern Rajoy, 6.215 escapaven del conflicte sirià

La Comissió d’Ajuda al Refugiat lamenta que no hi ha cap concessió per “raons humanitàries”

Aconseguir un estatus de protecció internacional a l’Estat espanyol segueix essent un camí d’espines , tot i que en el balanç de l’any passat destaca un augment de resolucions positives a causa d’un alt nombre de persones procedents de Síria, un país on és evident la situació de conflicte bèl·lic. La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) va fer públic ahir un primer balanç del 2016 –a partir de dades de l’Eurostat, no pas del govern espanyol– en el qual destaca que més del 90% de les sol·licituds acceptades eren de sirians presentades el 2015 i anys anteriors.

De les 10.250 peticions d’asil resoltes l’any passat, en un 67% es va oferir protecció, és a dir, 6.855. D’aquestes, 6.215 fugien del conflicte sirià. Destacable és també que en 6.500 casos es tracta de proteccions subsidiàries, menter que l’estatus de refugiat en prou feines va arribar a 355 persones. Així, l’Estat va concedir el refugi a un 3,5% de les peticions presentades, molt lluny del 41% que va donar Alemanya i fins i tot del 21% de França.

El president de la CCAR, Miguel Pajares, va lamentar ahir que “a més dels obstacles que es posen perquè els refugiats arribin, es limita el dret d’asil reconegut per llei”. També va queixar-se que “no hi va haver ni una sola concessió per raons humanitàries”. Pajares és molt contundent en la denúncia de la negació de protecció a persones que fugen de conflictes i amenaces per salvar la vida, com pot ser el cas de Mali o d’Ucraïna.

És cert, reconeix CCAR, que les resolucions positives van augmentar ostensiblement en comparació amb el 2015, ja que es va arribar el 67%. En números absoluts es va passar d’acceptar 1.020 situacions de protecció a 6.855. Es mantenen, però, encara 20.000 peticions sense resoldre.

Les dades d’Eurostat evidencien com de difícil ho tenen moltes persones per sobreviure al seu país i com augmenten les desplaçaments forçats. L’any 2016 l’Estat espanyol va tenir 15.755 peticions de protecció internacional. Això vol dir 3 sol·licitants d’asil per cada 10.000 habitants. Malgrat aquest nombre rècord, només representen l’1,3% de les sol·licituds del conjunt de la Unió Europea (UE). Veneçuela (3.960 persones), Síria (2.975) i Ucraïna (2.570) són els col·lectius més nombrosos.

A més dels obstacles que es posen perquè els refugiats puguin arribar, es limita el dret d’asil, Miguel Pajares, PRESIDENT COMISSIÓ CATALANA AJUDA AL REFUGIAT

20.370 casos acumulats en espera

L’Estat acumula 20.370 sol·licituds d’asil sense resoldre. El temps d’espera per saber si la petició és acceptada o no provoca molta angoixa entre els que busquen refugi a l’Estat. La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) llança un missatge d’alerta en aquest sentit i reclama que es posin més recursos per atendre l’augment de casos. De fet, un expedient d’asil s’hauria de resoldre en menys de sis mesos. “Calen més recursos per reduir el temps d’angoixa. La seva vida depèn d’aquesta decisió”, va advertir la coordinadora dels serveis jurídics de l’entitat, Paloma Favieres. “Aquests retards són greus –hi va afegir Miguel Pajares–, perquè afecten la seva integració”.