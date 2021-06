L’Espai Avinyó us convida a la presentació del fanzine: Benvingudes a l’escola… intercultural?

Posted by

Espai Avinyó, 18 de juny de 2021

El Col·lectiu Antiracista AICE: Anàlisi, Investigació i Creació en Educació està conformat per un grup de joves que ha passat pel sistema educatiu català i que, amb una mirada retrospectiva, ha analitzat i plantejat les possibilitats, reptes i limitacions actuals que trobem a l’escola catalana.

És veritablement el nostre model educatiu… intercultural? Està realment compromès en detectar i aturar les discriminacions per raons de raça, origen, cultura o religió? Com ho podem saber? Tenim eines per analitzar-lo?

Aquests són els neguits que, en format de preguntes, han guiat durant més d’un any de treball col·lectiu la tasca d’aquest grup, i que han portat a A.I.C.E a elaborar un fanzine que vol ser una eina per l’alumnat amb experiències similars a les persones que l’han elaborat, i un decàleg per al professorat compromès amb l’educació intercultural i les discriminacions que es produeixen dins dels murs escolars.

Ponents:

Col·lectiu Antiracista AICE Anàlisi, Investigació i Creació en Educació:

Swarup Bhowmik: estudiant de Biologia Ambiental a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Michelle Wiles Linares: politòloga especialitzada en cultura de pau, actualment treballant en la cooperació descentralitzada local.

Isaac Heredia: actualment cursant el Grau d’Educació Primària a la UB i treballant com a Promotor escolar en un projecte de Promoció i Èxit educatiu dins la comunitat gitana per al Consorci d’Educació de Barcelona. Membre de la junta de Rromane Siklovne, Entitat de Joves Estudiants Gitanos del Bon Pastor.

Cris Zhang Yu: investigadora predoctoral en Psicologia de l’Educació, coimpulsora de Catàrsia.

Fàtima Aatar: Antropòloga Social i Cultural. Investiga temes d’educació, colonialitat i poder.

Dinamitza:

Ainhoa Nadia Douhaibi Arrazola

Dia: dimecres 30 de juny

Hora: 17 h

Lloc: CCCB (c. Montalegre, 5. Aula 1)

Inscripcions: espaisinterculturals@bcn.cat