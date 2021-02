Josep Lafarga – Secretari general, Gremi d’Editors de Catalunya – 10 de febrer de 2021

El responsable de la Comissió d’Editors de Llibre Tècnic, Científic i Acadèmic (CECTA) que coordina el grup de treball de Madrid i Catalunya, ha organitzat un seminari que tindrà lloc el proper 18 de febrer de 2021 (dijous), a les 16h, sota el títol: «Les publicacions d’accés obert»

Les publicacions d’accés obert obren un nou horitzó per a l’editor acadèmic que és encara incipient a Espanya en comparació amb altres països avançats. Per altra banda, aquestes publicacions semblen formar part d’un projecte de llarg recorregut ja que no s’adopta un model d’accés obert en la publicació científica d’avui per demà i menys encara sense que hi hagin polítiques públiques que ho promoguin.

L’interès creixent existent entre els editors especialitzats en aquesta àrea és una mostra molt clara que és un horitzó crític per a qualsevol editor acadèmic. Per tot això, s’ha organitzat aquest seminari que se centrarà en una ponència d’una gran coneixedora de la matèria com ho és Elea Giménez Toledo, directora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC i membre del Grupo de Investigación sobre el Libro Académico (ILIA) també del CSIC, qui ens detallarà com estan avançant les coses fora del nostre país en relació amb els llibres en obert, així com sobre diverses iniciatives recents en el nostre entorn tals com un projecte de digitalització d’editorials acadèmiques recolzats per la FGEE que està vinculat en alguns aspectes a l’accés obert.

L’activitat es desenvoluparà a través de la plataforma ZOOM i s’intentarà que acabi com a més tard a les 18h.

