Les persones amb TDAH tenen zones del cervell redundes

8 mar 2017 per SDRCA

VIRTUDES PÉREZ – BARCELONA – foto ARXIU – EL PUNT AVUI+ – 24 febrer 2017

SOCIETAT: Un estudi mundial en què ha participat l’hospital Vall d’Hebron confirma la relació amb un retard en la maduració

El doctor Josep Antoni Ramos-Quiroga, cap del servei de psiquiatria de l’hospital Vall d’Hebron

Tots aquells que posen en dubte l’existència de l’anomenat TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat) ho tenen més difícil des d’ahir per defensar les seves teories. Un estudi internacional, basat en imatges obtingudes per ressonància magnètica del cervell de 3.242 persones, ha confirmat el que ja havien comprovat estudis menys ambiciosos. Les persones amb TDAH no només presenten un retard en la maduració sinó que tenen alteracions al cervell i algunes zones, com ara l’amígdala, que regula les emocions, visiblement més petites.

L’estudi, en què han participat l’hospital Vall d’Hebron, amb l’aportació de198 pacients, i investigadors de la Fundació IMIM de l’hospital del Mar i de la UAB en l’adquisició i l’anàlisi de les dades, ha estat publicat en la revista The Lancet.

El doctor Josep Antoni Ramos-Quiroga, cap del servei de psiquiatria de l’hospital Vall d’Hebron, opina que la magnitud de la recerca i el fet que la mostra de pacients sigui de diferents països i amb un nivell sociocultural variat hauria de ser suficient “per deixar-nos de controvèrsies absurdes i deixar de banda un debat artificial i centrar-nos en el tractament, ja que tenim prou eines, tant farmacològiques com psicològiques, per tractar aquestes persones”.

En concret, l’estudi ha analitzat les imatges del cervell de 1.713 pacients amb TDAH i les ha comparat amb les imatges de 1.529 persones sense aquest trastorn. I no només s’ha centrat en nens, sinó que han analitzat casos d’edats compreses entre els quatre i els 63 anys. La comparació ha permès trobar diferències a les zones més profundes, però també ha servit per constatar que les diferències en la mida de determinades parts –en concret de les cinc àrees que s’ha vist que són més petites: l’amígdala, el nucli accumbens, el nucli caudat, l’hipocam i el putamen– tendeixen a desaparèixer en els pacients adults, un factor que confirma un cop més que “és un trastorn molt vinculat a la maduració del cervell”, insisteix Ramos-Quiroga.

Un 5% dels nens

El TDAH és un trastorn del neurodesenvolupament que afecta el 5% de la població durant la infància, i es manté en més de la meitat dels pacients durant l’edat adulta. És la patologia mental més diagnosticada a Catalunya entre infants i adolescents, segons les últimes dades del Departament de Salut. Dels casos diagnosticats, el 25% corresponen a noies i el 75% a nois. Els símptomes més habituals són la falta d’atenció, desorganització, falta de control dels impulsos, inestabilitat emocional i hiperactivitat. La persistència del TDAH al llarg de la vida està associada a un baix rendiment acadèmic, dificultats a l’hora de mantenir relacions interpersonals, abús de drogues i risc en la conducció i en les relacions sexuals.

Entre els factors de risc hi ha el consum de tabac durant l’embaràs o la contaminació mediambiental. També són més proclius a tenir el trastorn els nens prematurs.

LA XIFRA

3.242 imatges són les que s’han analitzat, procedents de diferents països. El Vall d’Hebron ha aportat 198 pacients.