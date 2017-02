Les entitats de cooperació denuncien l’“incompliment” pressupostari del govern

5 feb 2017 per SDRCA

SOCIETAT: Projecte de cooperació a l’Equador

Lafede.cat, que aplega les entitats de cooperació internacional, pau i drets humans, lamenta que en els pressupostos del govern no es recuperi, tal com s’havia promès, el pressupost de cooperació d’abans de les retallades del 2011. La federació recorda que el pla director aprovat al Parlament preveia per a l’Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament (ACCD) 23 milions, mentre que en els pressupostos n’hi ha 17. Lafede.cat valora positivament l’augment de recursos que preveu el projecte de llei, tot i que els considera “del tot insuficients”. A més, ho veuen “poc coherent amb la voluntat manifestada pel conseller Romeva de fer la cooperació polítiques transversals i d’estat”.