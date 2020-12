Les eines per vendre al món des dels canals digitals

Posted by

ACCIÓ informa – Butlletí de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa – Barcelona – 3 de desembre de 2020

El comerç electrònic és una realitat cada cop més palpable que la pandèmia de la covid-19 ens ha fet més present que mai. Gairebé una quarta part de les empreses catalanes hauran introduït serveis d’e-commerce al llarg de l’any 2020, segons recull l’informe El comerç electrònic a Catalunya, elaborat per ACCIÓ. De fet, ja són més de 800 les empreses i més de 18.000 els treballadors d’un sector que no para de créixer.

Una tendència a l’alça que també es tradueix en més oportunitats per als projectes d’internacionalització de les empreses catalanes. El canal digital és una via sòlida per fer créixer el potencial exportador català i des d’ACCIÓ t’ajudem a aprofitar-lo.

Tant si ja ets una empresa exportadora que es planteja aquest canal com si ja has començat a vendre a marketplaces i vols millorar-hi la presència, el servei International eTrade, elaborat per ACCIÓ t’acompanya a assolir els teus objectius:

Sensibilització.

No et perdis els webinars per aprendre noves eines i recursos en la construcció d’una estratègia internacional online. Consulta la nostra agenda!

Capacitació.

Accedeix a 20 hores de formació en canals digitals per a la internacionalització en col·laboració amb diverses entitats i agents de l’ecosistema d’e-commerce a Catalunya.

Assessorament.

També pots disposar de fins a 60 hores d’un expert per dissenyar el teu pla d’internacionalització on-line i el teu full de ruta i recursos per posar-lo en marxa.

Implementació.

Valida la viabilitat del teu projecte de venda on-line als mercats dels Estats Units i la Xina i dissenya la millor estratègia per accedir-hi a través de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ.

Si vols aprofitar els canals digitals per vendre al món, aprofita tots els avantatges de l’International eTrade!