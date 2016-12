L’epidèmia de grip arriba abans d’hora i obliga Salut a reforçar les urgències

24 des 2016 per SDRCA

VIRTUDES PÉREZ – BARCELONA – foto ARXIU – EL PUNT AVUI+ – 24 desembre 2016

SOCIETAT: Comín anuncia que es destinarà 1 milió d’euros més per fer front a una situació que “serà complexa”

Preveu que s’avanci tres o quatre setmanes

Una imatge d’arxiu del servei d’urgències de l’hospital Vall d’Hebron

El Departament de Salut entén que la grip entra en la seva fase d’epidèmia quan la seva incidència és de 110,7 casos per cada 100.000 habitants. A mitjan desembre de l’any passat, en concret a la setmana 50, la incidència era de 29,4 casos. Però aquest any aquesta xifra ja s’ha triplicat i s’ha col·locat en 73,15 casos per 100.000 habitants. Aquesta tendència fa suposar al Departament de Salut que l’epidèmia forta de grip s’avança i arribarà com a màxim d’aquí a tres o quatre setmanes.

Davant d’aquesta previsió, el departament ha decidit ampliar amb 1 milió d’euros els recursos destinats a les urgències. “Aquest hivern es preveu que les urgències s’incrementin un 3%, però els recursos augmentaran el doble, un 6%”, va subratllar ahir el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira. En concret, la inversió prevista per fer front a l’increment d’urgències, tant als hospitals com als centres sociosanitaris durant el període de novembre a abril, vorejarà els 16,9 milions d’euros, quan l’any anterior se n’hi van destinar 15,9. Aquesta és, segons va destacar Elvira, “la inversió més alta dels darrers cinc anys”.

Però Salut no només confia en un increment pressupostari que implicarà un reforç de metges i infermeres i més espai per a les visites espontànies. També implementarà altres mesures, com una línia d’atenció específica per a la grip, que alguns centres d’atenció primària obrin a les set del matí o la potenciació de l’atenció domiciliària.

Tot i això, el gran repte, segons va destacar Comín, és aconseguir que la gent només vagi als hospitals quan sigui necessari i que utilitzi més els 26 centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) –oberts les 24 hores del dia tot l’any– que hi ha repartits pels territori i els centres d’assistència primària. Durant el període 2014-2016 el 52% de les urgències hospitalàries s’haurien pogut resoldre en un CUAP i un 12%, en un centre d’atenció primària. La idea del departament és promoure “un canvi estructural” per trencar la inèrcia d’anar a l’hospital. “Guanyaríem en qualitat i eficiència”, va resumir Comín.

Un 5% copen el 18% d’urgències

De les persones que utilitzen el servei d’urgències, n’hi ha 89.725 –és a dir, un 5% del total– que el departament qualifica d’hiperfreqüentadors. Representen el 18% de les visites a urgències, el 13% dels ingressos hospitalaris i el 3,6% del total de fàrmacs dispensats. Són malalts amb un diagnòstic complex. Al febrer es posarà en marxa un pla pilot a Sant Andreu per a aquest tipus de pacients.