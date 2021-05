L’enveja’, ‘La supèrbia’ i ‘La ira’ arriben a la segona edició

Fragmenta Editorial, 20 de maig de 2021

Aquests dies han arribat a les llibreries les segones edicions de La supèrbia, de Jordi Graupera, i La ira, de Raül Garrigasait, que se sumen a la de L’enveja, de Marina Porras, de fa uns mesos. Són tres dels llibres de la sèrie «Pecats capitals» que Fragmenta ha publicat.

La sèrie «Pecats capitals», pretén oferir una visió fresca i rigorosa de cada «pecat» a càrrec de noves veus de l’assaig català. Per Marina Porras, autora de L’enveja, per exemple, aquest pecat «t’empeny a desitjar sense aconseguir. És un pecat buit que no s’acaba mai. També és el pecat més secret i, per tant, el més temible. No hi ha gairebé cap senyal que et delati quan l’enveja t’ha temptat».

Jordi Graupera, per la seva banda afirma a les pàgines de La supèrbia que «la pressió social contra la supèrbia és una manera de destruir els millors àngels de la nostra naturalesa i les poques pensades originals que anem tenint durant la vida».

Finalment, per Raül Garrigasait «la ira ens pot trasbalsar i enfortir, ens pot alliberar de viure una vida submisa o de repetir una versió rebaixada de les vides dels altres», segons diu a La ira.

Fa poques setmanes, s’anunciava la propera traducció del conjunt de la sèrie «Pecats capitals» en un sol volum en anglès, de la mà de Fum d’Estampa. Els llibres també han generat un munt d’actes i presentacions, la propera de les quals correspon precisament a La supèrbia, de Jordi Graupera, en un acte a La Garriga el proper dimarts 8 de juny, a les 18:30h, que serà retransmès per internet.

Fragmenta va publicar la sèrie a la col·lecció “Assaig” (en català) i a “Fragmentos” (en castellà). La sèrie inclou La mandra, d’Oriol Quintana, L’enveja, de Marina Porras, L’avarícia, d’Oriol Ponsatí-Murlà, La gola, d’Adrià Pujol Cruells, La luxúria, d’Anna Punsoda, La supèrbia, de Jordi Graupera, i La ira, de Raül Garrigasait.