L’edil Fàtima Taleb denuncia atacs racistes continus

4 feb 2017 per SDRCA

SARA MUÑOZ – BADALONA – foto ORIOL DURAN – EL PUNT AVUI+ – 31 gener 2017

SOCIETAT, POLÍTICA, RACISME: L’edil de Guanyem Badalona en Comú assegura que fa un any i mig que és víctima d’agressions verbals i amenaces constants

Dijous va tenir lloc el darrer episodi i hi ha cinc persones denunciades pels fets

Fàtima Taleb, fotografiada a principis del mandat als carrers de Badalona

Fàtima Taleb, la regidora musulmana que milita a les files de Guanyem Badalona en Comú, ha denunciat que des de fa un any i mig és víctima d’“atacs de racisme i islamofòbia”. La gota que ha fet vessar el got, segons una carta que l’edil de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona ha fet pública, han estat els dos episodis que es van produir la setmana passada. “Dilluns al matí, mentre caminava cap a la parada d’autobús, un home em va insultar de manera brusca, em va escopir i va marxar sense que jo tingués temps de reaccionar”, relata.

Dijous van tenir lloc uns fets de la mateixa índole. Segons Taleb, una jove la va insultar de manera agressiva i després s’hi van unir familiars seus i persones alienes que passaven pel carrer. “Es van pensar que tenien dret a insultar-me, i jo, el deure de callar, simplement pel fet de ser diferent i ser musulmana”, escriu. Els fets van tenir lloc a escassa distància del centre cívic de la Salut. La Guàrdia Urbana hi va fer acte de presència i va identificar alguns dels participants en el presumpte atac. Ahir al matí, Taleb va interposar una denúncia contra cinc persones. Anteriorment, ja havia posat altres amenaces en coneixement de la fiscalia, però de moment no ha obtingut cap resposta.

La regidora badalonina en té clars els motius: “Aquests atacs es deuen al fet que soc membre destacada i visible d’una comunitat minoritària de Badalona.” I subratlla, en declaracions a aquest diari, que no pensa callar ni un sol dia més. Amb la denúncia pública d’uns fets que són continus, Taleb no vol parlar només en primera persona, sinó que vol posar veu a totes les minories que són víctimes d’atacs i amenaces, però que continuen silenciades. Taleb, d’origen marroquí, nacionalitat espanyola i domicili badaloní, ha anunciat que Guanyem Badalona en Comú ja ha contactat amb altres ajuntaments per tal d’activar una oficina antidiscriminació. “Jo rebo insults i amenaces pel fet de ser dona i musulmana, però hi ha moltes persones que es troben en la mateixa situació per la seva condició sexual o pel fet de pertànyer a una ètnia determinada”, diu.

Tant la regidora badalonina com la formació a la qual pertany interpreten que els atacs de què està sent víctima són “fruit de la política del senyor Xavier García Albiol, del PP, que es va dedicar durant el seu mandat a sembrar l’odi i a dividir la ciutadania vinculant problemes com la pobresa, l’atur i la falta de seguretat a l’arribada de persones de procedència estrangera o fins i tot vinculant el terrorisme a l’islam”.

Albiol va respondre a les declaracions de Taleb tan bon punt va fer pública la seva carta, però es va limitar al canal de les xarxes socials. “Que una regidora musulmana de Badalona m’acusi perquè es fiquen amb ella pel carrer és una bona excusa per tapar la seva incompetència”, afirmava l’exalcalde de Badalona.

Taleb, per la seva banda, recepta diàleg per salvar les diferències i es mostra disposada a parlar fins i tot amb la gent que la insulta. “Jo penso continuar lluitant per construir una societat on tots tinguem cabuda. I convido tota la societat civil a sumar-s’hi.” Per Twitter van circular ahir molts missatges amb l’etiqueta #TotesSomFatima.

LA FRASE

Hi ha moltes minories que són víctimes d’atacs i que estan silenciades. Ha arribat l’hora de dir prou, Fàtima Taleb, REGIDORA DE BADALONA