A càrrec de Lucía Piedra, del 20 de gener al 10 de febrer

El colonialisme s’ha articulat històricament en diversitat de formes, des de l’expropiació i la subjugació econòmica i el control de fronteres fins la universalització de les identitats i les representacions; en la seva intersecció ha sorgit allò que avui anomenem el cos polític negre.

La representació d’aquest cos s’ha convertit en un dels més grans amplificadors i legitimadors de l’empresa colonial, a la vegada que s’ha erigit en un lloc de lluita i enunciació del pensament postcolonial, decolonial i antiracista.

Quins relats creen aquestes imatges del cos negre, considerat un cos sense món per aquells que les produeixen?

En aquest curs intentarem respondre a aquests interrogants, posant en relació l’obra de diversos artistes com William Kentridge, Jessica Stephenson, Kader Attia, Kara Walker, Belkis Ayón o Adrien Piper amb un corpus teòric d’autorxs que, des del pensament postcolonial i decolonial, contribueixen a obrir una fissura en la interpretació unilateral d’alguns relats, i en particular de la construcció del cos negre.

20.01.2021 i 27.01.2021 Narració visual del cos negre: estratègia progressiva o fantasma de la culpa a William Kentridge?.

03.02.2021 i 10.02.2021 Produccions post-decolonials des de l’art i la representació.

Pots seguir aquest curs presencialment o online.

Si, per raons alienes a l’organització, el curs no es pot realitzar presencialment, es farà en modalitat online.

curs Lectures decolonials de l'enemistat. Imaginari i representació del cos negre, a càrrec de Lucía Piedra, que tindrà lloc a partir del 20 de gener. En aquest curs analitzarem l'obra d'artistes com William Kentridge, Kara Walker o Adrien Piper des de la perspectiva de la teoria post- i decolonial

Hem pensat que aquest curs podria ser del vostre interès i, si us sembla convenient, us agrairem tota difusió que en pugueu fer entre els vostres contactes.

Per qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Carme Correa, Institut d’Humanitats de Barcelona