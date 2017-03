“L’economia col·laborativa és una tendència que ha arribat per a expandir-se a tots els sectors”

Cinc experts en economia col·laborativa van abordar anit en un viu debat en el Centre Cultural La Nau de València els reptes que plantegen les plataformes d’intermediació de béns i servicis per internet. Francisco González Castella (president de la comissió de Defensa de la Competencia a la Comunitat Valenciana), Manuel Giner (soci fundador de Muchosol, plataforma que comercialitza apartaments turístics), Amparo Cervera (catedràtica de màrqueting i investigadora), José Luis Montsó (catedràtic, director de l’IES de la UV i vocal de la junta del Col·legi d’Economistas) i Alberto Aznar (advocat del despatx Pedrós Abogados i autor d’una tesi sobre Blablacar) van participar en el debat convocats per Levante-EMV i la Universitat de València dins del cicle de Claustre Obert. El debat va estar moderat pel periodista d’economia del periòdic José Luis García Nieves.

Els cinc experts van coincidir que l’economia «gig» (que és l’accepció anglosaxona) és un fenomen imparable, que ha de ser regulat per a evitar els abusos laborals i fiscals de les grans multinacionals que estan darrere d’este tipus d’empreses. Empare Cervera va afegir que «l’economia col·laborativa és una tendència que ha arribat per a expandir-se a tots els sectors». La catedràtica de màrqueting va precisar que el terme «gig» prové dels músics de jazz que treballaven unes hores donant concerts (gigs) per a poder sobreviure. La investigadora va incidir que internet i les xarxes socials han sigut claus per a la seua expansió perquè permeten controlar els servicis de plataformes d’allotjament com Airbnb i donen seguretat als consumidors. Cervera va destacar que en el seu desenvolupament ha sigut essencial l’abaratiment dels costos, la qual cosa ha atret l’interés dels consumidors. A més, han provocat un canvi en el consum perquè els ciutadans «s’han donat compte que no és necessari adquirir un bé per a gaudir-ho».

L’advocat Alberto Aznar va alertar dels riscos que comporta este tipus de plataformes perquè aconseguixen l’estalvi del producte que oferixen perquè no paguen impostos (les seus solen estar radicades en paradisos fiscals), operen sense llicència (a diferència dels taxis) i tenen un model laboral que no garantix els drets socials. «És necessari repercutir les obligacions fiscals. No pot ser que l’economia col·laborativa empare un sistema d’economia submergida que no respecta els drets socials ni la legalitat», va advertir. Aznar va destacar també el perill que no hi haja un control sobre el lloguer indiscriminat dels apartaments per a ús turístic perquè és necessari compatibilitzar el dret al descans dels veïns que «pugues no respectar una persona que vaja a una vivenda solament per a tres dies».

Per contra, Manuel Giner va defendre el potencial de les plataformes de lloguer d’apartaments com la seua i el benefici econòmic que reporten a les ciutats. «Nosaltres comencem fa quatre anys a llogar vivendes a ciutadans russos. Ells busquen un xalet amb piscina i sol. Els és igual que estiga a Espanya o a França. Si deixem passar este nínxol de mercat se n’aniran a altres països». Giner va reiterar que és una oportunitat per a crear ocupació. «A València hi ha mig milió de vivendes buides. Si aconseguírem llogar el deu per cent, crearíem 4.000 ocupacions. A més, Hisenda recaptaria huitanta milions d’euros. Necessitem emprenedors que transformen l’economia sense barreres», va sentenciar.

José Luis Montsó va replicar que l’economia «gig» té «derivades molt pernicioses per als drets socials. Pot ser molt romàntic el d’organitzar-te el teu propi horari, però les grans multinacionals acaben creant el seu propi mercat de treball amb les seues regles. Són empreses que no estan regulades i el valor afegit que oferixen és zero. Els treballadors són ciutadans que tenen drets socials històricament conquistats que han de conservar. Jo sóc conscient que no es poden posar portes al camp, però s’ha de regular».

El president de la comissió de Defensa de la Competencia va subratllar que els béns i servicis cada vegada van a ser més accessibles a través d’estos sistema d’economia col·laborativa. «El nostre objectiu des de Competencia és garantir el benestar dels ciutadans i per açò no cal coartar els efectes beneficiosos d’este tipus de plataformes, encara que han de tindre una regulació adequada en matèria fiscal i de seguretat», va apuntar Francisco González.