Josep Lafarga- Secretari general del Gremi d’Editors de Catalunya, 9 de juny de 2021

A l’atenció dels editors de llibre científico-tècnic i acadèmic

La Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y El Caribe (EULAC) i la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) han organitzat unes jornades sota el títol «Las editoriales universitarias iberoamericanas reflexionan sobre la ciencia abierta» els dies 15, 16 i 17 de juny.

Les editorials universitàries iberoamericanes volen fer-se sentir en el debat internacional sobre la ciència oberta, convertit en els darrers temps en una de les principals discussions en els àmbits acadèmics i científics, especialment pel que fa a la comunicació en obert dels continguts científics.

Per aquest motiu han organitzat aquestes jornades que tenen com a objectiu reflexionar sobre les estratègies que s’estan marcant des d’instàncies com la Comissió Europea, l’OCDE i nombrosos centres de recerca i analitzar com això afecta el funcionament de les editorials de les institucions d’educació superior.

La trobada se celebrarà online i podrà seguir-se a través dels canals de Facebook de EULAC y UNE, constarà de tres sessions els dies 15, 16 i 17 de juny a les 17h (hora d’aquí).

El programa detallat està disponible en en aquest enllaç

EULAC i UNE col·laboren en els darrers mesos en diferents iniciatives que tenen com a objectiu l’enfortiment del llibre acadèmic en el nou context d’aprenentatge, investigació i de difusió de la ciència en l’àmbit iberoamericà d’educació superior.

Les jornades estan obertes a tots els interessats en aquest tema que incidirà d’una forma determinant en l’edició científica dels propers anys.

Mob. 685 515 912

lafarga@gremieditors.cat

www.gremieditors.cat

València, 279, 1r1a

08009 Barcelona

Tel. 93 215 50 91