L’arribada d’immigrants en pastera a Andalusia desborda les previsions

7 gen 2017 per SDRCA

ADOLFO S. RUIZ – Sevilla – foto EFE – LA VANGUARDIA – 06/01/2017

Els arribats a Màlaga i Motril s’estan amb oenagés perquè no hi ha lloc als CIE

L’embarcació Guardamar Polimnia desembarca al port d’Almeria 32 persones rescatades d’una pastera a 64 milles de la costa

En aquests primers dies de l’any les costes andaluses estan vivint l’arribada d’immigrants més gran en pastera de l’últim lustre. Dades que s’incrementen hora a hora ja parlen de 344 immigrants interceptats des de l’1 de gener a bord de nou embarcacions. Ahir, els serveis de Salvament Marítim van rescatar 85 persones, vuit d’elles dones, i continuava la recerca al mar d’ Alborán de dues pasteres més.

La inèdita situació al ple hivern, quan les condicions de navegació són especialment difícils pel mal estat del mar, els vents, els corrents i el fred, ha provocat un col·lapse en els Centres d’ Internament d’ Estrangers ( CIE). Les autoritats s’han vist obligades a prendre decisions extraordinàries en vista de la falta de places, i la major part dels que han arribat Andalusia en les últimes hores estan sent traslladats a altres localitats, com Arcos de la Frontera ( Cadis) i Sigüenza (Guadalajara) i diverses oenagés s’encarreguen d’ells sense haver passat per les instàncies judicials.

La gran quantitat de nous arribats ha sorprès les autoritats. Els 104 immigrants que de moment han arribat a Màlaga en aquests primers dies de l’any (durant tot 2016 ho van fer un total de 750) i els 37 arribats a Motril suposen unes dades inusitades. Tant les forces policials com els voluntaris de les oenagés estan convençuts que aquesta situació pot generar un efecte crida, per la qual cosa en els pròxims dies es multiplicarà l’arribada d’immigrants.

El procediment habitual amb els rescatats en pasteres és que, una vegada assistits a la comissaria, s’obri un expedient de devolució i, abans que es compleixin les primeres 72 hores de la seva estada a Espanya, la policia sol·liciti al jutge el seu ingrés en un CIE. Allà estan el temps necessari per preparar la documentació per a la seva devolució i confirmar la seva identitat. Les excepcions estan relacionades amb la possibilitat que l’immigrant pugui certificar alguna mena de presència legal a Espanya d’un familiar, o quan se sap per endavant que no se’l podrà expulsar.

En aquesta ocasió, la policia no ha sol·licitat al jutge l’internament als centres perquè si el jutge ho hagués acceptat, com és habitual, s’hauria hagut d’incomplir l’ordre. El fet de posar-los a disposició d’una oenagé –en aquest cas s’han mobilitzat Creu Roja, Accem i la Comissió Espanyola d’ Ajuda al Refugiat (CEAR)– és perquè no es quedin al carrer i proporcionar-los roba i empara. En tot cas, aquesta situació no es pot equiparar amb les dures condicions d’un internament, per la qual cosa les crides als companys que encara esperen al Marroc o Algèria per iniciar la travessia han estat immediates.

A Espanya hi ha vuit Centres d’ Internament d’ Estrangers amb un total de 1.162 places. Els peninsulars són a Barcelona, Madrid, València, Múrcia i Algesires (amb una extensió a Punta Paloma, a Tarifa), i els insulars són a Gran Canària, Fuerteventura i Tenerife. El delegat del Govern a Andalusia, Antonio Sanz, va afirmar que “han estat acollits per oenagés, però no estan en llibertat”.