L’apreciació del dòlar encarirà el cru, però millorarà la competitivitat

27 des 2016 per SDRCA

Efa | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 25.12.2016

Experts de Funcas diuen que l’abaratiment del petroli va permetre guanyar poder competitiu

La progressiva apreciació del dòlar enfront de l’euro, que avança cap a la paritat entre les dos monedes, encarirà les importacions de petroli a Espanya però millorarà la competitivitat de les exportacions, uns efectes creuats que tindran poc impacte en l’economia nacional, segons els experts.

L’euro cotitza actualment entorn dels 1,04 dòlars, lluny dels 1,12 euros que s’anotava a principis d’octubre, una tendència intensificada davant les pujades dels tipus d’interés anunciades per la Reserva Federal (Fed) que acosta les dos monedes a la paritat, prevista per al pròxim any.

El catedràtic d’Economia de la Bangor University i director d’Estudis Financieros de Funcas, Santiago Carbó, atribuïx esta tendència al «progressiu desacoblament de les polítiques monetàries en tots dos costats de l’Atlàntic», ja que mentre els Estats Units aposten per pujar tipus el Banc Central Europeu (BCE) preveu mantindre els estímuls monetaris.

Al seu juí, segons va indicar a Efe, esta tendència desembocarà en «certa tensió» en els mercats emergents, donada la importància del dòlar en els mercats financers i de béns i servicis internacionals.

Quant a Espanya, els experts consultats apunten a efectes creuats que, en qualsevol cas, no seran molt rellevants atés que des dels nivells actuals de l’euro la paritat amb el dòlar és un moviment «cridaner» però no «molt brusc», en paraules de Víctor Echevarría, analista d’Analistas Financieros Internacionales (AFI).

El director de Coyuntura Econòmica de Funcas, Raymond Torres, precisa que el cru ja està pujant, la qual cosa unit a l’apreciació del dòlar «va a ser un impacte bastant negatiu sobre la factura importadora i també sobre la inflació». Torres recorda que «en els últims anys s’havia guanyat poder adquisitiu gràcies a l’abaratiment del petroli», la qual cosa previsiblement llastrarà el consum privat.