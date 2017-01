L’altre look de Mohamed VI

12 gen 2017 per SDRCA

ISABEL RAMOS RIOJA – Barcelona – LA VANGUARDIA – 12/01/2017

El rei marroquí ha aparegut últimament amb un estil xocant per modern i informal

Fins i tot amb la plebs. Mohamed VI a Marràqueix amb el compositor i productor de Lady Gaga RedOne. A la dreta, amb el personal d’una joieria (amb un empleat de trets bengalins) i acompanyat de la princesa Lal·la Salma lluint una samarreta de l’associació dels taxis grans (com els de l’aeroport) i una americana de cocodril

Mohamed V, autoritat protectora; Hassan II, sobrietat i omnipresència a través de les seves fotografies, i Mohamed VI, modernitat. Seria el resum de com veu el lloc web H espress.com d’informació sobre el Marroc en àrab la imatge que han projectat o, en el cas de l’actual sobirà projecta, davant el seu poble. Veure Mohamed VI amb una llampant americana sobre uns pantalons negres esfilagarsats a l’altura del genoll i samarreta negra o amb un conjunt de platja ha suscitat comentaris de tot tipus. Qüestions de gust a banda, les fotografies l’han convertit en el príncep dels creients més humà que ha tingut el Marroc, encara que sigui un títol honorífic recent introduït a la Constitució del 1962.

Amb les noves tecnologies és gairebé impossible evitar que el fotografiïn, però Mohamed VI va demostrar ja fa uns quants anys que, a més a més, es presta a posar. Hi ha nombroses imatges del sobirà amb francomarroquins o marroquins a seques que se’l van creuar pel carrer durant algunes de les seves estades a París. El seu servei de guardaespatlles podria haver-los tingut a ratlla. Sobretot, tenint en compte la veneració que desperta la figura reial entre la majoria de la població marroquina. Però no ho va fer.

En aquelles ocasions anava amb americana i samarreta. Les últimes fotografies que circulen per Instagram el traslladen a un altre món, una vida que no podrà mai ser només privada però en la qual es permet llicències. Qui ha publicat la foto en el que sembla ser una joieria d’un país del Golf amb el personal de l’establiment ha escrit: “A les personalitats de tot el món els agrada el look del rei”. Entra així en la polèmica sobre l’idoneitat de les peces de vestir del sobirà a l’hora de sortir al carrer.

Sufiane Elbahri té un compte a Facebook en el qual penja nombroses fotografies de Mohamed VI, gairebé de manera obsessiva. Segons declarava en una entrevista que li va fer la CNN en àrab, la seva intenció és crear un vincle entre el rei i el seu poble i repetia fins a la sacietat la paraula humilitat relacionada amb el sobirà. Té 117.664 seguidors.

Mohamed VI també es fotografia, per descomptat, amb famosos. Qui surt amb ell a la foto de la pàgina anterior a Marràqueix és RedOne, l’home de Tetuan de doble nacionalitat sueca i marroquina Nadir al-Kh aiat. RedOne és productor de Lady Gaga i ha compost, entre d’altres, vuit de les cançons del nou disc de l’artista encara per sortir a més dels grans èxits Bad romance i Alejandro.

Pujant a l’últim esglaó s’arriba al tron. On s’asseu en cerimònies oficials i que apareix de fons quan pronuncia els discursos. I també hi ha les imatges en què cada ­súbdit fa un petó al lloc que li ­correspon, fins i tot als peus, seguint una estricta jerarquia per retre-li homenatge. O apareix a cavall, protegit pel para-sol, amb gel·laba de gala i fes. De vegades el monarca combina la roba tradicional amb una alroza (petit turbant) al cap, que també utilitza amb vestit i corbata occidental.

Aquesta indumentària deixa clar que és el rei que regna i governa i que, per això, el seu país continua sense executiu malgrat que en les legislatives del 7 d’octubre tornés a guanyar l’islamista Abedelilah Benkiran. La victòria del PJD va quedar lluny de ser absoluta, per la qual cosa, a hores d’ara, continua sense formar una coalició de govern. El rei ha donat un toc d’atenció a Benkiran perquè s’afanyi, però serà a palau, diuen els analistes polítics marroquins i estrangers, on es prendrà la decisió final. Amb gel·laba, de vint-i-un botó o amb roba informal, el futur polític del Marroc continua estant en mans de Mohamed VI.