‘L’altre Déu’, de Marion Muller-Colard, premi Abat Marcet

Posted by

Fragmenta Editorial, 30 de setembre de 2021

El llibre L’altre Déu. El plany, l’amenaça i la gràcia, de Marion Muller-Colard, ha sigut guardonat amb el premi Abat Marcet de llibre religiós en llengua catalana, en la seva 2a edició, ex aequo amb ‘Els exiliats i empresonats de la Bíblia’, de Jordi Cervera.

El jurat del premi, instituït per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, ha qualificat L’altre Déu d’un «atrevit assaig d’una teòloga protestant francesa, seran els llibres guardonats» en una nota publicada avui.

L’altre Déu va publicar-se el novembre del 2020 simultàniament en català i en castellà després de vendre més de 30.000 exemplars en les edicions francesa, alemanya i italiana. Després de La intranquil·litat, el llibre amb què Muller-Colard s’estrenava en català, Fragmenta porta a la nostra llengua aquesta reflexió, en traducció d’Adrià Pujol Cruells.

«L’assaig de Marion Muller-Colard —segueix dient la nota que ha emès la Lliga— és atrevit i trencador, innovador en la recerca teològica. Des del llibre de Job ens proposa una reflexió potent sobre la vida quotidiana que ens sacseja i interpel·la, des dels conceptes de plany, amenaça i gràcia, per tractar-hi la lluita contra la injustícia, contra el mal, contra el dolor, el patiment i la malaltia. Ens hi sentim reconeguts perquè està escrit des de la vivència íntima de l’autora, amb una projecció molt interessant de la teologia sobre la psicologia i la condició humana, i ens fa pensar sobre ‘un altre Déu’ com a font de vida, de lluita i d’esperança. Està molt ben escrit, en primera persona, amb un estil directe i clar, i molt ben traduït al català».

Acte de lliurament

El lliurament dels guardons als autors premiats es farà en el transcurs d’un acte previst per al divendres dia 12 de novembre de 2021, al vespre. Properament se’n facilitaran més detalls.

El Premi Abat Marcet

El Premi Abat Marcet vol identificar i difondre el llibre de temàtica religiosa publicat en català. Amb aquesta iniciativa, la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat vol ser útil per enfortir la presència del fet religiós en el si de la nostra cultura i de la nostra comunitat nacional i impulsar la presència de la llengua catalana en l’edició del llibre religiós. El premi vol honorar també la important obra cultural i religiosa de qui fou abat de Montserrat, Antoni Maria Marcet.

En aquesta edició el jurat, que ha avaluat una trentena de títols, ha estat format per Sílvia Coll-Vinent, filòloga catalana i professora de la facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull, Pere Fàbregues, llibreter i articulista, Josep Miquel Bausset OSB, monjo de Montserrat, articulista i Conseller de la Lliga, Carles Armengol, pedagog i president de la Lliga, i Jordi de Nadal, expert en art, membre de la Lliga, que ha actuat com a secretari.

La Lliga ha agraït la col·laboració de la llibreria Claret i dels altres corresponsals en la identificació i proposta d’obres per al premi. En aquesta edició hi han participat obres publicades en primera edició entre el 27 d’abril, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, de 2019 i el 27 d’abril de 2021.