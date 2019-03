Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de març de 2019

Lagos (en ioruba, Eko) és una ciutat portuària situada a les costes de Nigèria, en l’estat homònim, del qual va ser capital fins a 1976, a la costa de la badia de Benín i en un arxipèlag front al continent. Amb una població de 13.123.000 d’habitants (2015) es tracta de la ciutat més poblada del país i la segona d’Àfrica, per darrere del Caire (Egipte), és a més la segona de major creixement demogràfic del continent africà i la setena en el món així com el nucli de la segona major Àrea Metropolitana d’Àfrica i la 24a del món pel que fa a població

El municipi de Lagos, que abastava les illes de Llacs (localment conegudes com Eko), Ikoyi i l’illa Victòria, igual que part del territori continental, era administrat per l’LCC (Ajuntament de la Ciutat de Lagos, per les seves sigles en anglès), però va ser dissolt en 1976 i dividit en diverses AGL (àrees de govern local). El territori més enllà del municipi de Lagos, d’altra banda, comprenia diversos poblats i assentaments separats tals com Mushin, Ikeja i Agege. Lagos va ser l’antiga capital del país fins que el 1991 aquesta es va traslladar a Abuja, situada a l’interior del país

La zona que ocupa la ciutat va ser principalment un camp de batalla en què lluitaven homes de l’antic Regne de Benín, que es referien a la mateixa amb el nom de Eko. L’ètnia ioruba continua referint-se a la ciutat amb aquest nom . El nom actual de la ciutat va ser atorgat pels comerciants portuguesos que van ser els qui van establir el primer assentament permanent.

Nigèria, oficialment República Federal de Nigèria (anglès Federal Republic of Nigèria; a haussa Jamhuriyar Taraiyar Nijeriya, en igbo Ȯha NKE Ohaneze Naíjíríà, en yoruba Àpapọ Olómìnira ILE Nàìjíríà), és un país sobirà situat a Àfrica occidental, a la zona del golf de Guinea, la forma de govern és la república federal presidencialista. El seu territori està compost per 36 estats federats i un districte federal.

La seva població total és de 186.053.386 habitants (2015). La capital és Abuja, amb 1.178.568 habitants, i la seva ciutat més poblada i anterior capital és Lagos, amb 13 123 000 habitants (dades de 2015).

L’aparició de presència humana a la zona de Nigèria data al voltant del 9000 a. C., encara que probablement fos habitada amb anterioridad. L’àrea al voltant del riu Benue i del riu Cross és el lloc d’origen del bantú que es va estendre en onades per tot l’Àfrica Central i Meridional a partir del segle V a.C.

Nigèria és el país més poblat d’Àfrica i el setè del món (superant al Japó i Rússia). També s’agrupa dins els Pròxims 11 (també conegut com a N-11) que és un grup de països amb grans perspectives d’inversió i creixement en el futur. L’economia de Nigèria és la més gran de África i una de les més creixents del món, amb unes estimacions de creixement del 9% el 2008 i del 8,3% en 2009.L’FMI espera que Nigèria creixi un 8% en 2011

Font: wikipedia