L’agència europea de fronteres carrega contra les ONG que salven immigrants

28 feb 2017 per SDRCA

LAIA FORÈS – Brussel·les – foto ARIS MESSINIS / AFP – ARA – 27/02/2017

L’agència europea de fronteres diu que els cooperants encoratgen les màfies a Líbia

La ONG Proactiva Open Arms rescatant un immigrant que intentava creuar el mediterrani.

Els mitjans amb què compta l’agència europea de fronteres (Frontex) i el govern italià per salvar els immigrants que naufraguen intentant arribar a Europa són insuficients. Més de 5.000 persones van morir en aigües del Mediterrani l’any passat, una xifra rècord.

Tot i l’ajuda que presten les ONG que operen al Mediterrani central per evitar que el drama sigui més gran, el director de Frontex, Fabrice Leggeri, ha acusat les organitzacions d’empitjorar el problema perquè, asseguren, la seva tasca “encoratja” les màfies.

“S’ha d’ evitar donar suport a les xarxes criminals que operen a Líbia fent-se càrrec dels immigrants cada vegada més a prop de les costes de Líbia”, afirma Leggeri en una entrevista publicada pel diari alemany ‘Die Welt’. “Això fa que les màfies carreguin sempre més immigrants amb embarcacions que no estan adaptades, sense donar-los prou aigua i carburant”, assegura el director de Frontex.

El responsable de l’Agència Europea de Fronteres no anomena directament les ONG, però amb aquestes declaracions assenyala clarament els cooperants, sobretot perquè Frontex opera al Mediterrani, en aigües italianes i gregues, però no arriba a les costes de Líbia.

Segons l’últim informe de Frontex, el 2015 la participació de les ONG en el salvament d’immigrants al Mediterrani central suposava un 4% de les intervencions. Però a partir de meitat del 2016, assegura l’informe, els salvaments que feien les ONG a les costes de Líbia van augmentar dràsticament fins a suposar el 40%.

“Els esforços humanitaris” juguen a favor de les màfies que operen a la zona, diu el document. L’informe també afirma que les embarcacions de les ONG són vaixells privats que actuen “com a taxis” per als immigrants.

Indignació de les ONG

Les paraules del director de Frontex han indignat les organitzacions no governamentals. “La crítica ens sorprèn, tenint en compte el que implica. ¿Leggeri ens està suggerint que ens desplacem més enllà de la zona on hi ha més risc que la gent s’ofegui només per fer més difícil la feina de les màfies? Els hem de deixar que morin?”, es pregunta Aurélie Ponthieu, especialista humanitària de Metges Sense Fronteres (MSF).

Ponthieu es queixa del tracte que reben de Frontex i denuncia que l’agència europea ha ignorat la seva petició per reunir-se amb el seu director per tractar la qüestió. “Treballant al més a prop possible de la costa líbia és l’única manera que hi ha de reduir l’elevat risc de mort al Mediterrani”, assegura. “En comptes de continuar amb aquests atacs infundats i nocius a les ONG, Frontex hauria de reevaluar l’operació actual i considerar el seu propi rol en l’horror que veiem cada dia al Mediterrani”, conclou Ponthieu.

La crítica de Frontex també ha sorprès l’ONG catalana Proactiva, que treballa en el salvament marítim al Mediterrani. “No entenem les seves crítiques. Potser l’Agència Europea de Fronteres se sent una mica incòmoda amb la presència d’embarcacions d’organitzacions humanitàries navegant lliurement per aigües internacionals en transportar fotoperiodistes reconeguts internacionalment que són testimoni del que passa al mar”, afirma el director de l’ONG, Òscar Camps.