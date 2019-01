Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de gener de 2019

“Prou de pel·lícules que glorifiquen la pobresa a l’Àfrica” diu Likarion Wainaina, britànic d’ascendència kenyana (18 de desembre de 2018). Els harraga són els algerians que arriben en pastera a les Balears (23 de desembre de 2018)

L’estació de la plaça Catalunya desbordada pel top manta (20 de desembre de 2018). La immigració força la dimissió del primer ministre belga (19 de desembre de 2018). Baltasar sense pintar al 75% de les capitals de comarca (3 de gener de 2019).

Casado enceta l’any des de Melilla brandant al discurs antiimmigració davant l’auge de l’ultradreta (3 de gener de 2019). Quatre oenagés acusen l’Estat francès de violar l’acord del clima (19 de desembre de 2018).

Una joiera ha capgirat el diamant a l’estil punk (22 de desembre de 2018). El Congo vota el substitut de Kabila entre el temor de frau (30 de desembre de 2018). Internet és la nova arma a la RD Congo contra la guerra i el frau electoral (23 de desembre de 2018)

Dinamarca aprova confinar els criminals estrangers en una illa (21 de desembre de 2018). Assalten un centre d’ebola a la RD Congo i en fugen 24 pacients (28 de desembre de 2018).

Quatre morts i deu ferits en un atemptat contra turistes a Egipte (29 de desembre de 2018). Egipte respon a l’atac contra turistes matant 40 suposats terroristes (30 de desembre de 2018). De professió, republicana. Republicana exiliada al Marroc (2 de setembre de 2018)

Rescatades 69 persones de la pastera des d’on abocaren cadàvers de dos nens (24 de desembre de 2018). Abatut l’autor de l’atac al mercat d’Estrasburg (14 de desembre de 2018)

Quan el repte no és la immigració (30 de desembre de 2018). Com treballar la convivència a l’escola (22 de desembre de 2018). Fins a 164 països firmen el pacte de l’ONU per la migració (12 de desembre de 2018).

Rebel·lió d’alcaldes contra la xenofòbia de Salvini 4 de gener de 2019). La fiscalia italiana acusa Open Arms de violència (13 de desembre de 2018)

La crisi dels menes obliga a treure 50 M€ de les reserves del Govern (21 de desembre de 2018). Torra retreu a l’Estat no posar fàcil l’acollida de menes (19 de desembre de 2018). Pressumpta agressió policial a un menor en Melilla (19 de desembre de 2018). Famílies professionals per acollir menors immigrants (19 de desembre de 2018)

