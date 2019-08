Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 d’agost de 2019

L’Àfrica equatorial és un terme ambigu que s’utilitza de vegades per referir-se a l’Àfrica tropical, o la regió de l’Àfrica sudsahariana travessat per l’equador (d’allí el nom d’equatorial); es divideix en dues zones: Conca del Congo i la regió dels Grans Llacs.

El terme s’empra sovint en medicina tropical i en climatologia, però en l’època colonial tenia un significat més geopolític.

L’Àfrica Equatorial Francesa (Afrique Equatoriale Française; AEF) va ser una federació de quatre possessions colonials franceses: Gabon, el Congo Mitjà (actual República del Congo), Oubangui-Chari o Ubangui-Shari (actual República Centreafricana) i Txad

São Tomé i Príncep, Gabon, República del Congo, República Democràtica del Congo, Uganda Uganda, Kenya, Somàlia són països de l’Àfrica equatorial

El clima predominant a la zona és el càlid molt humit, el qual permet la presència d’importants boscos tropicals o selves, de les quals s’obtenen fustes precioses. El clima característic d’aquesta regió, per trobar entre els tròpics de Càncer i Capricorn, és l’equatorial i el tropical; és a dir, molt càlid, però amb pluges torrencials interrompudes per períodes de sequera.

La temperatura mitjana a l’àrea és de 25ºC. A la zona compresa entre els 5° i 10° de latitud nord i sud, predomina el clima de selva tropical, amb climes per sobre dels 30º i abundants pluges. Entre els 10º i 15º de latitud nord i sud apareix el clima de sabana, amb temperatures encara més elevades (30ºC) i menor intensitat de pluja; la vegetació no és exuberant. Al nord i sud dels 15 ° de latitud la temperatura augmenta, mentre que la quantitat de pluja disminueix dràsticament i es presenta el clima desèrtic, al nord es comença a entreveure el desert del Sàhara i al sud es comencen a aparèixer els deserts de Namíbia i Kalahari

Es localitza a l’occident d’Àfrica Equatorial i inclou sis països que es troben en la gran depressió que forma la conca del riu Congo o Zaire. Els països integrants de la Conca del Congo són: Congo, República Centreafricana, Guinea Equatorial, República Democràtica del Congo, Camerun i Gabon. Els països que conformen aquesta regió es localitzen al voltant del Llac Victòria.

Dins de la hidrografia es troben llacs i rius importants com: riu Níger.

riu Senegal, riu Congo, llac Txad, riu Shebeli, riu Juba.

Altres activitats econòmiques importants són l’agricultura (es conreen cítrics, cafè, cacau, cotó, tabac i palma d’oli i de coco). Les principals activitats econòmiques de la regió són: l’agricultura, d’on s’obtenen diversos productes com la yuca, papa, blat de moro, cafè, te, cotó, plàtan i canya de sucre; i la ramaderia de boví, oví i cabrum.

Existeixen també activitats mineres i una incipient indústria, però la seva producció és modesta. En la mineria s’explota petroli, diamants, ferro, or i urani, entre d’altres minerals. La pesca que es practica en alguns llocs.

Tots els països en què està dividida aquesta regió van ser, fins no fa més de cinquanta anys, colònies de potències europees per més de 200 anys, d’allí s’explica la profunda influència que en matèria cultural, política i econòmica tenen els seus habitants. El desig d’independència d’aquests països, unit a la gran manipulació política d’alguns estats europeus, va portar com a conseqüència l’aparició de més de trenta-dos estats africans en aquesta subregió. L’aparició a la vida independent ha estat acompanyada de nombrosos conflictes socials i polítics que han dessagnat aquesta part del món.

Les ciutats més importants de la regió són Accra, una ciutat moderna que posseeix diverses universitats i un port comercial i marítim bastant actiu, ubicada al golf de Guinea és la capital de Ghana. Nairobi és una ciutat comercial i centre turístic. És un punt de partida a les expedicions i safaris que s’internen a la selva africana, la més rica del món en varietat i abundància de fauna salvatge.

És la capital de Kenya. Lagos va ser un important centre de caçadors d’esclaus durant els segles XVIII i XIX. Dakar és una de les ciutats més modernes d’Àfrica. Posseeix port i és una ciutat d’aspecte europeu; situada estratègicament, és la capital del Senegal. Khartum, situada al cor del Sudan, és la seva capital i centre econòmic, administratiu i cultural

Cal esmentar alguns altres països d’aquesta regió, com ara Ruanda i Burundi

Font: wikipedia