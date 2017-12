L’Àfrica a Barcelona

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de desembre de 2017

Ahir es va celebrar a les Corts el berenar dels equips de producció i audiovisual dels 5 primers videos africans

Hi va haver la presència dels equips de voluntaris relacionats amb els videos de Guinea Equatorial, el Camerun, Guinea Bissau, Burkina Faso i el Senegal

Es va poder perfilar més el desenvolupament del Parlament africà de Barcelona que s’estructurarà en Fòrums de cadascun dels països

Hi esteu convidades associacions africanes, entitats barcelonines vinculades amb Àfrica així com també empresaris

La idea és posar en comú les necessitats dels immigrats vinculades amb les necessitats que hi ha en cada país africà. Es tracta de redactar projectes de cooperació entre Barcelona i cada país convocat en els Fòrums

Es pot aprofitar l’esquema del CLUB41 de cooperació internacional. Els participants poden definir projectes de cooperació entre associacions africanes i entitats naturals de Barcelona vinculades amb Àfrica així com l’ajut d’empresaris que volen invertir en cadascun dels països africans

La idea bàsica és generar projectes a favor dels nostres immigrats i de persones africanes residents en cada país africà. La senegalesa Pauline Diouf ens va convidar al berenar solidari del proper 23 de desembre de 2017

Tenim la completa dedicació de l’equip de producció d’àFricaTV. Us demanem que us poseu en contacte amb la SDRCA tant per aclarir dubtes així com per presentar propostes

Estem convençuts que els diferents Fòrums africans contribuiran al desenvolupament del Parlament africà de Barcelona. És essencial la presència d’empresaris amb voluntat de comprometre’s amb l’Àfrica