La Xina vol l’Hospitalet com a seu del centre europeu de medicina tradicional

19 gen 2017 per SDRCA

ROSA M. BRAVO – L’HOSPITALET DE LLOBREGAT – foto ACN – EL PUNT AVUI+ – 18 gener 2017

ADMINISTRACIONS, MUNICIPAL: L’equipament, amb una inversió de 80 milions, oferirà atenció sanitària i formació

Marín reclama una nova llei de barris i polítiques metropolitanes

Núria Marín va presentar a la premsa el contingut de la conferència al mercat de Santa Eulàlia

El pol sanitari de Bellvitge, on es concentren activitat sanitària, formativa i investigadora, podria incorporar en el futur un nou equipament de les mateixes característiques però d’un sector molt determinat: la medicina tradicional xinesa. L’Ajuntament de l’Hospitalet ha signat un preacord amb la ciutat de Pequín i el govern xinès per instal·lar a l’entorn de la Granvia el primer edifici del nou Centre Europeu de Desenvolupament i Promoció de la Medicina Tradicional Xinesa, en què es preveu una inversió global de 80 milions d’euros i que inclouria un hospital, una universitat i un centre de relació cultural i comercial. Fa un any, la Generalitat i un consorci liderat pel govern pequinès van aprovar un conveni per construir a Catalunya el primer centre d’aquestes característiques fora d’Àsia, però encara no se n’havia concretat la ubicació. L’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, va anunciar ahir la confirmació del govern xinès en l’interès per l’Hospitalet: “Ara comença la negociació d’un projecte que es planteja a mitjà termini i que té sentit al clúster biomèdic de Bellvitge.” Un projecte que, va deixar clar, no costarà ni un euro a les arques municipals.

Marín va fer aquest anunci ahir en la conferència anual #LH Suma 12, en què va posar aquest equipament de salut i recerca com a exemple de l’atracció que està provocant l’Hospitalet en el món empresarial. “Al gener el grup Santillana es traslladarà de la Vila Olímpica al Districte Econòmic. Que operadors de la solvència del Cirque du Soleil, Santillana i Planeta vinguin a l’Hospitalet no és fruit de la casualitat sinó de la feina per reivindicar la nostra ciutat”, va dir a representants del món associatiu, sindical, empresarial, docent i institucional a la sala polivalent del mercat de Santa Eulàlia.

Marín va insistir que el model de l’Hospitalet és el d’una ciutat que aposta per generar riquesa per redistribuir-la, i va fer una crida perquè la Generalitat recuperi la llei de barris aprofitant el pla integral dels Blocs de la Florida que vol abordar l’Ajuntament amb el suport de la Generalitat. També va defensar l’àrea metropolitana com a referent més que no pas les ciutats en solitari: “Les polítiques de medi ambient i transports no es poden pensar en clau de ciutat. No té sentit que Barcelona reguli les llicències d’hotels en solitari perquè les empreses pensen en clau metropolitana.” En aquest sentit va defensar el pla urbanístic de la Granvia, que serà aprovat definitivament aquest mes, com “un projecte de país”, i va valorar positivament el pla de l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar l’àrea més propera al Llobregat, “un territori econòmicament molt potent que s’ha d’enfortir”, va afirmar.