La Unió denuncia que la taronja sud-africana entra a Espanya a un preu cada vegada més barat

21 feb 2017 per SDRCA

J. L. Z. – Valencia – foto Levante-EMV | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 20.02.2017

Sud-àfrica és el segon exportador mundial de cítrics en fresc per darrere d’Espanya i la seua taronja entra a un valor inferior a pesar de la distància existent entre un i un altre país

Ramon Mampel, en el centre, secretari general de la Unió

Sud-àfrica és el segon exportador mundial de cítrics en fresc per darrere d’Espanya i la seua taronja entra en el nostre territori a un preu cada vegada més barat a pesar de la distància existent entre un i un altre país, segons les dades elaborades pels servicis tècnics de La Unió de Llauradors.

El valor unitari (€/kg) mitjà al que va entrar la taronja sud-africana a Espanya durant el període comprès entre 2012 a 2016 és d’1,40 euros/kg, la qual cosa representa un descens del 30% sobre el període anterior. En 2016 és quan més va baixar el preu fins a situar-se en 1,09 euros/kg, en una tendència clarament decreixent campanya després de campanya.

Els motius principals poden ser un menor cost de producció en tindre explotacions cada vegada més grans i modernitzades i la disminució progressiva dels aranzels per part de les autoritats comunitàries que no oblidem desapareixeran definitivament dins de nou anys després del recent acord entre la UE i els països de l’Àfrica Meridional i aprovat pel Parlament Europeu al setembre de 2016.

Perills per al sector

La Unió considera estes dades molt perilloses per al futur dels productors valencians de cítrics en el cas de continuar esta línia, doncs pot situar-se el preu unitari d’entrada dels cítrics sud-africans a nivells similars als quals arriben els nostres en els mercats europeus i per tant les cotitzacions de la primera part de la campanya -que és quan major competència tenim amb ells- podrien marcar una tendència per a la resta de la temporada. Un altre fet a destacar és que eixe preu tan baix s’haja de també a una reducció de la qualitat de la fruita enviada, deª 2 o 3ª categoria, la qual cosa podria suposar també un clar perjuí per als productors valencians de cítrics.

També cal ressaltar algunes qüestions que es desprenen d’eixe estudi sobre les importacions de cítrics de Sud-àfrica a la Unió Europea. Resulta cridaner que el major creixement de les importacions del país africà als mercats europeus es produïsca en aquells països pels quals entren ara els seus cítrics a través dels ports. Així, els seus enviaments als Països Baixos han crescut un 27% després de passar de 263.181 Tn en 2012 a 334.001 Tn en 2016, a l’el Regne Unit han augmentat un 9% i a Portugal un 57%; per contra, han descendit fortament a Espanya des que en 2014 van descartar la seua entrada pels nostres ports per a evitar inspeccions més rigoroses, encara que no significa que en un món tan globalitzat no tinguem presència de taronges sud-africanes en els lineals de les tendes i supermercats com s’ha pogut comprovar.

Holanda, el Regne Unit i Portugal van copar el passat any l’entrada de cítrics sud-africans a la UE amb el 81% del total (el 50% a través del port de Rotterdam). A la competència en els mercats cal afegir-li per tant l’amenaça fitosanitària com és el cas del fong de la Gignardia Citricarpa que provoca la temible taca negra dels cítrics i que ha tingut nombroses intercepcions en la seua entrada des de Sud-àfrica a la Unió Europea, encara que curiosament han descendit notablement des que no es realitzen per ports espanyols el que posa en dubte el sistema d’inspecció en alguns països de la Unió Europea i fins i tot la pròpia política en matèria de control fitosanitari de la Comissió Europea.