La UE acorda amb Turquia deportar els refugiats que arribin a Grècia a partir de diumenge

16 feb 2017 per SDRCA

ESTHER HERRERA – Brussel·les – foto OLIVER HOSLET / EFE – ARA 18/03/2016

Els migrants podran presentar les seves sol·licituds d’asil en territori grec i el text es compromet a donar-los un tracte “individualitzat”

El primer ministre turc amb els responsables de la UE, aquest migdia a Brussel·les

Els governs de la UE han tancat aquest divendres a Brussel·les l’acord amb el primer ministre turc, Ahmet Davutoglu, per deportar a Turquia tots els migrants, inclosos els refugiats de la guerra de Síria, que arribin a Grècia.

L’acord entrarà en vigor aquest diumenge 20 de març, segons ha anunciat a Twitter el primer ministre txec, Bohuslav Sobotka.

El text preveu, però, que no hi hagi “expulsions col·lectives” ni devolucions en calent, de manera que els migrants podran demanar asil en territori grec i s’assegurarà que la seva sol·licitud sigui tramitada. D’aquesta manera els governs europeus justifiquen la legalització de les deportacions a un país tercer de demandants d’asil. Turquia ha de reformar la seva legislació en matèria d’asil per complir amb el dret internacional.

Els governs de la UE i Ankara han pactat una llista de projectes en què s’invertiran els 3.000 milions d’euros amb què Europa pagarà a Turquia el blindatge de les seves fronteres. El govern turc haurà de presentar la relació d’inversions que pensa fer, i la UE vol que serveixin per millorar les condicions dels 2,5 milions de refugiats sirians que ara viuen al país.

Pel que fa a l’altra reclamació dels turcs, que s’acceleri el seu procés d’adhesió a la UE, s’ha acordat obrir un nou capítol de negociacions al juny.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, que va impulsar la idea poc abans de les eleccions regionals de la setmana passada, ha assegurat que l’acord “afectarà el model de negoci dels traficants” i s’ha mostrat confiada que “Europa superarà la difícil prova” de la crisi de refugiats. Per la seva banda, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha defensat que l’acord “respecta la legislació internacional i europea” i ha dit que “Grècia està davant d’una tasca hercúlia, el principal desafiament que ha afrontat la UE”.

Crítiques de les ONG

Les entitats que vetllen pels drets humans i les que estan més implicades en l’acollida als refugiats han posat el crit al cel.

Iverna Mc Gowan , portaveu d’ Amnistia Internacional davant les institucions europees, ha parlat d’un “acord horrible” i ha denunciat la “vergonya” de la UE.

” Aquest acord cínic que redueix les persones a mers números i que gira l’esquena als que han fugit de la guerra i les persecucions està restringint un cop més el dret dels refugiats a cercar protecció a Europa”, ha dit Aurelie Ponthieu, responsable d’afers humanitaris de Metges Sense Fronteres.

Paula San Pedro, d’ Oxfam Intermón ha recordat que Turquia és el país que acull més refugiats sirians. ” La UE té capacitat suficient per acollir els milers de persones que sol·liciten asil, a més del deure moral, com a garant dels drets humans. No obstant això, li retorna la responsabilitat a països com Turquia que ja acull més de 2,5 milions de refugiats “, ha afegit San Pedro.