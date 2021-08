La terra tremola de nou i la Creu Roja concentra esforços a Haití

Creu Roja, 17 d’agost de 2021

El terratrèmol de magnitut 7.2 que ha afectat les ciutats de Jeremie i Les Cayes, zones que ja es van veure afectades pel Huracà Matthew el passat 2016 ens reporten significatius danys en infraestructures.

La Creu Roja Haitiana, en coodinació amb les autoritats, ha movilitzat al seu voluntariat des dels primers moments, i està duent a terme actuacions en primers auxilis, evacuació mèdica, recerca i rescat de persones i evaluació de danys. Per la seva banda, la Federació Internacional està coordinant els recursos necessaris per part d’altres Societats Nacionals i ha activat l’alerta per desplegar de manera inmediata perfils experts en resposta ràpida. També s’activaran les Unitats de Resposta d’Emergència de Salut, Camp Base, Distribució, Logística i Telecomunicacions.

La Creu Roja Espanyola ja està actuant:

S’ha fet una aportació inicial des del Fons d’emergències de 50.000 € per recolsar les primeres tasques de resposta.

S’han enviat 2 persones més a Haití per reforçar la nostra delegació.

Hem emès un comunicat d’alerta als membres dels nostres equips de les ERUs de logística, salut, telecomunicacions i distribució, amb l’objectiu de fer desplegaments conjunts amb altres societats nacionals tant aviat ens ho demanin.

Hem obert un canal de donacions, per que qui ho desitgi pugui fer la seva aportació econòmica.

Estem fent seguiment en estreta coordinació i comunicació amb la Federació Internacional per poder respondre a les necessitats que es determinin segons evolucioni la situació i l’evalació de danys que es fa des del terreny. Per que en una situació d’emergència com la que avui viu Haití, la intervenció coordinada i inmediata es fonamental per salvar vides.

Us mantindrem informats.