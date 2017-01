La taxa de grip es duplica en una setmana i s’encruelix amb els menors de quatre anys

19 gen 2017 per SDRCA

Victoria Salinas – València – foto Efe / Laszlo Balogh | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 19.01.2017

Sanitat: La malaltia va escalar un 46,6 % durant la segona setmana de l’any, la de la «tornada al col·legi», fins als 120 casos per 100.000 habitants – La campanya de vacunació es tanca el dia 31 de gener

Un xiquet, en la consulta del pediatre

La grip ha registrat un espectacular augment d’un 46,6 % en la segona setmana de l’any –del 9 al 15 de gener– i ha arribat a una taxa d’incidència de 120 casos per 100.000 habitants, quasi duplicant els nivells arreplegats en la primera setmana de l’any, amb 64,7 casos per 100.000 habitants.

Segons les dades aportades per la Xarxa Centinela de la Comunitat Valenciana, per grups d’edat, els xiquets de 0 a 4 xiquets estan sent els més afectats en esta setmana, la de tornada al col·legi després de les vacances de Nadal i reis, amb prop de 300 casos per cada 100.000 habitants. Per darrere, i d’acord amb esta coincidència, el segon grup d’edat més afectat és dels xiquets de 5 a 14 anys, amb uns 200 casos. Per davall de 100 casos per cada 100.000 habitants se situa la població major de 15 anys.

L’informe setmanal detalla a més que, dels casos detectats, solament el 5,16 % estaven vacunats enfront del 94,84 % que no ho estava. El tipus de virus predominant, com en la resta d’Espanya seguix sent l’AH3N2.

La Comunitat ha entrat ja directament en nivells de difusió preepidémicos. Encara que l’Institut de Salut Carlos III, que realitza un seguiment de la malaltia en tot Espanya, entén que a la situació de difusió epidémica s’arriba després de passar el llindar dels 80 casos per 100.000 habitants, el tipus de mesurament utilitzat per la Xarxa Centinela de la Generalitat Valenciana és diferent i no considera que s’haja entrat en situació d’epidèmia fins que s’aconseguisquen els 149,7 casos per 100.000 habitants, superant «el llindar d’intensitat mitjà».

Encara així són nombroses les institucions i experts que mantenen el llindar dels 80 casos per a considerar epidèmia, com la Societat Valenciana de Medicina Familiar, tal com va confirmar el seu president Aurelio Duque que ja considera que la Comunitat està en situació epidémica.

Veient el creixement de l’ona els experts entenen que els casos van a seguir augmentant a bon ritme durant la setmana que ve i, conseqüentment, el bec de l’epidèmia es registre molt abans que la temporada passada en la qual la taxa màxima –propera als 400 casos– es va registrar en la setmana 11, a mitjan març.

Comité de seguiment

Precisamente ahir la Conselleria de Sanitat va reunir el Comité Autonómico de Seguimiento de la Gripe, creat per a analitzar l’evolució de la malaltia i l’adequació del pla de contingència preparat esta temporada i que preveu la possibilitat d’ampliar fins a en 539 llits extra la disponibilitat dels hospitals valencians i «absorbir l’impacte assistencial» que ja ha deixat les primeres imatges d’urgències saturades.

La consellera de Sanitat, Carmen Montón, va explicar ahir que en cada departament compten amb una comissió de seguiment que decidix què mesures «concretes» són necessàries ja que la difusió de la malaltia no està sent «homogènia» en tot el territori ni tampoc ho està sent la repercussió en cadascun dels centres. «La grip d’enguany està descompensant més als malalts pluripatológicos i crònics i això pot genera més complicacions encara que les taxes siguen més baixes», van explicar ahir fonts de l’administració.

Amb tot, la consellera va assegurar que el pla de contingència, que també preveu 1.364.000 euros per a la contractació de fins el 132 persones de reforç se n’anirà aplicant «conforme siga necessari». Si el bec de grip sobrepassara l’esperat «es faria un segon pla amb més recursos. No anem a escatimar», va assegurar la consellera Montón.