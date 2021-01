La seva memòria és la nostra memòria · 2 dies per acabar

Posted by

Fundació Pasqual Maragall – 7 de gener de 2021

S.D.R.C.A. encara ets a temps d’ajudar-nos a assolir aquest objectiu. Queden només 2 dies.

Amb un donatiu puntual impulsaràs la recerca que vol preservar els records, les històries que donen sentit a les nostres vides.

L’Alzheimer és fort i cada cop arrossega a més persones però sabem com plantar-li cara: amb més i millor investigació. A la Fundació Pasqual Maragall portem més de 10 anys avançant en la detecció i prevenció d’aquesta malaltia i quants més recursos tinguem més ràpid trobarem una solució a l’Alzheimer.

Una vegada més gràcies pel teu suport S.D.R.C.A.!

Sabem que són temps difícils i molts ja contribuïu a la nostra causa, per això encara que aquesta vegada no t’hi puguis sumar, et donem novament les gràcies.

Una abraçada i cuida’t.

Saps que Hisenda et retorna fins el 80% de les teves donacions ?

Et pots desgravar el 80% de les teves aportacions fins un màxim de 150€. Un cop superat aquest import et desgravaràs el 35%.