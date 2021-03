Gremi d’Editors de Catalunya, 10 de març de 2021

Encara amb les bones sensacions del retrobament que va significar la celebració de la 38a edició de La Setmana del Llibre en Català en condicions d’absoluta excepcionalitat, us convoquem a participar-hi en l’edició d’aquest 2021. La 39a edició de La Setmana tindrà lloc entre el 10 i el 19 de setembre novament al Moll de la Fusta, un espai que ens ofereix totes les garanties per acollir l’esdeveniment en un any que continua condicionat per la pandèmia.

La satisfacció d’haver superat amb escreix els objectius que ens vam proposar per la 38a edició de La Setmana facilita a la Comissió Organitzadora reprendre la tasca amb ànims renovats i amb voluntat d’atendre els suggeriments que hem recollit d’entre aquells que hi participàreu. En aquest sentit, us enviem un primer esborrany provisional del plànol d’ubicació de casetes i espais al Moll de la Fusta que contempla un creixement en escenaris i serveis, així com la creació de nous espais de lectura i d’exposició. Hi continuem treballant per arrodonir-ne els detalls i afrontar nous reptes i objectius que ens permeten ajudar a enfortir el sector i a mostrar la potència i diversitat actuals de l’edició de llibres i revistes en català.

Podeu realitzar ja la vostra inscripció a través de la pagina web de La Setmana, un espai que farem servir també per comunicar les novetats que s’hi generen a l’entorn d’aquest certamen.

En els següents enllaços trobareu les bases de contractació i el formulari de sol·licitud:

Bases de contractació

Formulari de sol·licitud

Plànol provisional

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 31 de març de 2021.

Una vegada confirmades totes les contractacions, es procedirà a fer el sorteig públic de distri­bució dels mòduls el dia 28 d’abril (dimecres), a les 10.00h, a través de la plataforma ZOOM Cloud Meetings.

Salutacions cordials i gràcies per fer més gran La Setmana amb la vostra presència!

Joan Carles Girbés

President

www.lasetmana.cat

València, 279, 1r1a

08009 Barcelona

Tel. 93 215 50 91