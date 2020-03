La seguretat, la nostra principal prioritat

Posted by

Dissabte, 14 de març de 2020

A Banc Sabadell estem seguint de manera permanent l’evolució del COVID-19 i adoptant totes les mesures de protecció necessàries per tal que els nostres clients puguin operar amb seguretat, amb normalitat i amb el servei adequat.

En aquests moments, vetllar per la seguretat dels nostres empleats i els interessos dels nostres clients és la nostra prioritat. Per aquest motiu, li volem traslladar algunes recomanacions que li poden resultar especialment útils:

* Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i els organismes oficials, és recomanable evitar els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. Li recordem que pot dur a terme la major part de les seves gestions bancàries a través dels nostres canals remots. Som al seu costat a la nostra web, el nostre telèfon i la nostra app mòbil.

Si en qualsevol cas ha d’anar a una de les nostres oficines, consulti prèviament a la nostra pàgina web si hi ha cap canvi respecte al funcionament habitual d’aquella oficina.

Utilitzi preferiblement els pagaments i els cobraments amb targeta per tal de reduir tant com sigui possible l’ús de monedes i bitllets.

Pot ser que durant aquests dies intensifiqui la seva activitat online i/o l’ús de la banca telefònica, per la qual cosa aprofitem per recordar-li que no confiï les seves dades d’accés a ningú, ni per telèfon ni per correu electrònic, si no és en els canals oficials del banc. Recordi que Banc Sabadell en cap cas li demanarà les seves claus d’accés a través de correu electrònic.

El tindrem puntualment informat de l’evolució de la situació, així com de la informació i les recomanacions que cal seguir en cada moment.

Moltes gràcies per la seva confiança.

Contacti amb nosaltres a través del web, l’app o els canals telefònics habituals.