La salut dental del poble sahrauí es cuida des de Bunyol

20 feb 2017 per SDRCA

David Laguía – Buñol | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 20.02.2017

L’ONG Ajuda als Pobles de Quart de Poblet, amb la col·laboració del consistori de La Hoya, reconstruïx una clínica odontológica a Dajla

Unes pluges torrencials van provocar greus danys en 2015 en el poblat de Dajla, en els campaments de refugiats sahrauís de Tinduf. Entre la infraestructura que va quedar totalment destruïda es trobava la clínica dental. Precisament, la població sahrauí sol tindre seriosos problemes dentals provocats per una deficient nutrició i per les dificultats que tenen per a mantindre una bona higiene bucal. Per açò, esta pèrdua suposava un gran pas arrere en el desenvolupament de la comunitat.

Però un raig d’esperança va sorgir des de terres valencianes i des del passat mes de gener, gràcies a la col·laboració d’Ajuda als Pobles de Quart de Poblet i l’Ajuntament de Bunyol, els habitants de Dajla tornen a comptar amb este centre per a la salut dental.

Després de conéixer la situació en què va quedar Dajla després de les precipitacions de 2015, l’ONG Ajuda als Pobles va redactar un projecte per a reconstruir la clínica dental que fins al moment operava en el poblat. Li’l va presentar l’Ajuntament de Bunyol, que es va llançar a col·laborar amb la iniciativa.

La nova clínica, segons asseguren des d’Ajuda als Pobles, ja és una realitat i també explica actualment amb les ferramentes necessàries de treball.

Caravana solidària

L’ONG Ajuda als Pobles va escollir el poblat de Dajla com destio de gran part de les seues aportacions perquè és el campament més allunyat del principal centre d’operacions de la regió, per la qual cosa moltes ONG no arriben a la zona. Durant el primer cap de setmana de març Ajuda als Pobles enviarà una caravana solidària carregada amb arròs, oli, sucre, llegums, material escolar, mobiliari, material sanitari… dirigida este poblat de Dajla en la qual també té previst col·laborar el consistori de Bunyol.