El Butlletí dela Plataforma per la Llengua, 30 d’abril de 2021

A la gala s’ha projectat un vídeo de l’acte de lliurament del Premi Especial del Jurat a Josep Vallverdú, que no ha pogut assistir al Teatre Poliorama. Òscar Escuder, president de la Plataforma per la Llengua, reclama mesures urgents a les institucions per revertir la situació d’emergència lingüística. La primera: la creació d’una Secretaria de Política Lingüística.