La Reina advoca per previndre en salut des del col·legi

2 feb 2017 per SDRCA

Efe – Madrid – foto EFE | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 02.02.2017

Discurs: Donya Letizia, que ha inaugurat el fòrum contra el Càncer de la AECC, advoca per una “acció preventiva eficaç”

La Reina, durant el seu discurs

La reina Letizia ha advocat hui per convertir els col·legis i els centres d’ensenyament en “grans prescriptores de salut”, perquè “s’estan fent molts esforços en este sentit”, però “es pot encara millorar moltíssim més”.

D’esta forma s’ha pronunciat la reina en la VI edició del fòrum contra el Cáncer, que ha inaugurat este matí, en el qual s’analitzen aquells punts prioritaris i urgents per a ser més eficaços en la prevenció amb docents, alumnes, metges, famílies i ONG.

Durant la seua intervenció en este fòrum, organitzat per l’Associació Espanyola Contra el Cáncer, donya Letizia ha volgut posar l’atenció en els centres d’ensenyament en el seu paper per a desenvolupar una “acció preventiva eficaç”.

I ha dit que personalment considera que “el coneixement d’un mateix, no solament de la part fisiològica del cos, sinó també en dimensions més espirituals i mentals, a més de la gestió de les emocions, eixos coneixements són tan rellevants com els tradicionals, com les matemàtiques i la llengua”.

Per açò ha suggerit als presents en el fòrum, entre ells la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i el secretari d’Estat d’Educació, Marcial Marín, que troben cinc minuts per a fer-se unes preguntes “senzilles i que per tant són més difícils de respondre”.

Preguntes, que ha plantejat, com “¿què estic fent realment per a millorar la meua salut?, ¿qual és la meua vida?, ¿faig el que vull?, faig el que puc, viu com vull viure, preguntes que no són fàcils de respondre, i que requerixen un treball intern”.

“I no em referisc -ha comentat- al que tots sabem; tots sabem el que devem menjar i el que no, evitar l’alimentació processada, menjar aliments reals, evitar el tabac, l’alcohol, l’exposició excessiva al sol, el sedentarisme, cal propiciar un bon descans i dormir el necessari”.

“No em referisc solament a això -ha prosseguit-. Em referisc també a una reflexió interna que comporta una presa de consciència, un despertar a la consciència del que som i del que hem de fer, de si pensem correctament, de si percebem la realitat sense distorsions”.

Per a donya Letizia, “tota eixa presa de consciència ens portarà probablement a una activitat preventiva i a una millora en la qualitat de vida i, sobretot, a evitar patologies i a tindre més salut, que és del que es tracta”.

El Ministeri d’Educació està treballant de “manera prioritària” en l’elaboració del Pla Estratègic de Salut Escolar i Estilos de Vida Salutable per a ajudar, des de l’etapa escolar, a previndre el càncer, i que té previst aprovar en la pròxima reunió sectorial amb les comunitats autònomes.

Ho ha anunciat el secretari d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universidades, Marcial Marín, durant la seua participació en el fòrum contra el Càncer “Por un enfocament integral”, presidit per la reina i organitzat per l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC).

El responsable d’Educació ha dit “prendre nota” del suggeriment de la reina de convertir els col·legis en grans prescriptores de salut i ha reconegut que els centres “educatius poden jugar un paper clau en la prevenció”.

“La notícia roïna és que no estem fent suficient, no existixen les hores suficients en prevenció per a la salut i també és insuficient la coordinació, amb els centres, CCAA, ni es compartixen les pràctiques bones d’altres centres”, ha reconegut.