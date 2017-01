La “quimio” en una maleta

Victoria Salinas | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 08.01.2017

Assistència domiciliària: L’hospitalització a domicili per als xiquets amb càncer de La Fe va realitzar més de 1.200 visites en 2016 – Assumixen des d’analítiques o exàmens de control fins a atenció telefònica 24 hores

L’unitat domiciliària del servici d’Oncología Pediátrica de La Fe porta quasi vint anys en actiu però és ara quan s’ha generalitzat l’aplicació de la quimioteràpia en les cases dels xiquets, sense trasllats ni estrés per a ells.

«M’he portat bé, vull el meu adhesiu». A Loles Dausí, auxiliar d’infermeria del programa d’Asistencia Domiciliaria Integral al Niño Oncológico (Adino) de l’hospital La Fe, els pacients la reben a casa amb els braços oberts encara que vaja per a posar-los la quimioteràpia. Al cap i a la fi no és el mateix rebre a casa a algú que és «quaixí com de la família» que haver de traslladar-se a l’hospital, amb el que això comporta de temps perdut i de molèsties per a tota la família.

Loles i la resta de l’equip s’han acostat fins a la casa d’Ángel, a Massamagrell. Li toca rebre la quimioteràpia per a combatre el tumor cerebral del que s’està tractant des de fa deu mesos. Ángel té sis anys, «a punt de complir els set», puntualitza la seua mare Raquel, i rep a les infermeres d’Adino amb els braços oberts. «Ell ho porta molt bé, les acompanya al bany a llavar-se les mans, els ajuda a preparar tot€ precisament no porta mal el d’anar a l’hospital al tractament perquè Ángel és molt positiu però per a nosaltres és un gran avantatge que vengen ací», assegura Raquel.

El grup d’assistència domiciliària entra en les cases dels xiquets que són pacients oncològics de La Fe cada vegada més. Oferixen tot tipus de servicis i assistència, des d’una analítica fins a una exploració, però, en els últims anys, està guanyant terré l’aplicació dels tractaments de quimioteràpia en els domicilis: menys estresante per als xiquets i molt més còmode per als pares.

Quadrant agendes

«Els pares ho agraïxen molt perquè intentem acoblar-nos el màxim possible als seus horaris. Per exemple, moltes vegades anem a l’hora del menjar, quan el xiquet ix del col·legi i així, a la vesprada, pot tornar amb normalitat a l’escola. La idea és no trencar la rutina encara que estiguen en un procés de quimioteràpia», explica Dausí.

«Quan vas a l’hospital has d’esperar al fet que pugen la medicació de la farmàcia, al fet que hi haja habitació€ Aquí potser en poc més de mitja hora hem acabat», explica Raquel. No tots els pacients oncològics són, no obstant això, candidats a rebre la quimioteràpia a casa. S’han de donar una sèrie de circumstàncies i que l’equip mèdic així ho aconselle.

Així ho explica Mara Andrés, oncóloga pediàtrica de La Fe i coordinadora de la unitat d’assistència domiciliària. «Tots els pacients ingressen en la domiciliària perquè els servicis que oferim són molts però en els últims anys ha guanyat terreny la quimioteràpia, sobretot per l’avanç de com són els tractaments», explica l’especialista. Amb les noves medicacions s’ha rebaixat el temps que els xiquets deuen estar amb el degotador de la quimioteràpia, la qual cosa facilita posar-ho en el domicili. «En principi expliquem que no siguen més de dos hores, que no hagen tingut cap quadre de reaccions i les circumstàncies personals i també si són recaigudes o eixe xiquet en concret ha tingut ingressos molt llargs en l’hospital», afig l’oncóloga.

Ángel ho porta bé però l’anar a l’hospital a rebre la quimio no és plat de gust per a molts xiquets. «Els cal, d’estar bé, arriben ací amb marejos, amb dolors€ A casa, no obstant això, estan en el seu ambient, són uns altres, i d’això ens beneficiem en el servici», afig l’oncóloga.

La «bomba viatgera»

Els xiquets reben així la «quimio» envoltats dels seus joguets, en família i moltes vegades sense deixar de fer el que estaven fent. «Dos hores de degotador donen fins a per a jugar amb ells a la Play Station o a les cartes. Ens fiquem amb ells de ple en el seu ambient», explica Loles. Ella i el seu equip han volgut que esta experiència del servici a domicili –que es dóna als pacients que estiguen normalment en un radi de 30 minuts amb cotxe– siga, encara, més humana. Amb iniciativa i una mica de destresa en manualitats, Loles i les seues companyes han confeccionat diversos elements per a decorar tant la bomba de perfusión de la quimioteràpia com els degotadors, en un intent per «fer alguna cosa que els cride l’atenció i guanyar-los en el seu propi terreny». Han creat la «bomba viatgera».

L’equip entra a les cases en una caixa de fusta que simula una casa blanca amb teules en diferents tons de blau –realitzada per Fernando, un dels fusters de l’hospital– i tant la «bomba» com els degotadors tenen la seua pròpies fongues realitzades en goma EVA amb colorits motius que els xiquets poden fins i tot triar. «Volíem que açò també fóra una prolongació de l’hospital i allí ho tenim tot molt decorat i pensem en alguna cosa que no fóra costós i fóra fàcil de treballar i hem tingut molt bona acceptació», afig Loles.

Ángel ha triat que el degotador amb la medicació ho decore un gosset marró i la bomba estiga tapada per una funda amb un cotxe roig. Després d’ajudar l’equip i rebre el tractament, ha seguit jugant amb el seu germà i el seu cosí a casa. Al cap i a la fi, són xiquets i estos dies estaven de vacacions.