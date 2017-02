La pols africana podria deixar ‘pluja de sang’ a València

23 feb 2017 per SDRCA

Marga Vázquez - València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 23.02.2017

El temps: Es tracta d’un estrany fenomen meteorològic que pot variar en funció de l’origen de les partícules

El núvol de pols sahariana en suspensió que des d’ahir enterbolix el cel de tota la Comunitat Valenciana, fonamentalment de València i Alacant, podria generar hui un curiós fenomen que es repetix de tant en tant: l’anomenada pluja de sang.

Esta ‘pluja de sang’ no és una altra cosa que el que habitualment cridem pluja de fang. La diferència estreba que, en funció de qual siga la procedència de les particulas de pols en suspensió, el seu color serà més vermellós o menys. En este cas, en tractar-se de partícules arrossegades en altura des del desert del Sàhara, i donada la tonalitat vermellosa i d’ocres que des d’ahir s’albiren en el cel, és molt possible que les escasses precipitacions que es preveuen per a este matí deixen després de si una pel·lícula de tons vermellosos allà on caiguen.

El núvol de pols sobre la Comunitat Valenciana és conseqüència de les baixes pressions existents sobre la zona nord-occidental d’Àfrica. El vent que arrosseguen des del sud porta amb si una gran quantitat de partícules en suspensió procedents del desert del Sàhara, la qual cosa gargoteja notablement el cel. La franja de pols africana es mou d’est a oest.

Antigament es pensava que la ‘sang’ que queia del cel era real i que no era sinó un senyal que s’aveïnaven grans i extraordinàries catàstrofes. La primera vegada que este fenomen es va documentar va ser en el segle VIII a. C., ja que apareix recollit en “la Iliada” d’Homer.

La probabilitat que es produïsca hui la ‘pluja de sang’ (el to vermellós podria variar en funció també dels microorganismes que viatgen amb eixa pols en suspensió procedent del desert africà) és elevada, ja que en la ciutat de València hi ha un 90 % de possibilitats que es produïsquen precipitacions al llarg del matí, concretament fins a passat el migdia. Per a eixes hores, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) espera cels “molt nuvolosos amb pluja escassa” que faria acte de presència sobretot en les primeres hores i en les últimes del matí.

Posteriorment, entorn de les dos de la vesprada, el cel començarà a buidar-se i s’allunyarà la possibilitat de pluja (quedarà amb prou faenes en un 30 %) per a quedar completament ras fins a última hora de la vesprada, quan podrien començar a créixer de nou els núvols, encara que no és probable que deixen pluja.

En la resta de la província de València, l’Aemet espera “precipitacions febles i disperses, acompanyades de fang” i intenses “calitges”, sobretot de sud a nord. Les temperatures aniran en “ascens” al llarg de tota la jornada.

Per a demà divendres, es preveu que canvie el vent i que entre pel nord-oest, la qual cosa netejarà els cels de la calitja que els enterbolix des del dimecres a primera hora.