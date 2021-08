La nostra acollida a les persones refugiades de l’Afganistan

Creu Roja, 27 d’agost de 2021

Més de 300 persones de la nostra organització intervenen en el dispositiu desplegat a la base aèria de Torrejón de Ardoz.

La nostra activitat se centra en les tasques de:

Primera acollida i resposta a les necessitats urgents de les persones refugiades de l’Afganistan que arriben a la península: facilitem aliments, mantes, llençols i kits d’higiene.

Atenció psicosocial, a través de l’Equip de Resposta Immediata d’Emergència d’Atenció Psicosocial. Davant la urgència de la sortida del país, les persones refugiades arriben esgotades i amb molt d’estrès psicològic.

Atenció a menors: els Equips de Sensibilització i Informació davant Emergències de la Creu Roja Joventut comptem amb un espai de ludoteca infantil i un espai de lactància per a les dones que el necessitin.

Operacions preventives davant la COVID-19: es realitzen preses de temperatura i test d’antígens per a evitar brots. Activitats que es complementen amb el desplegament de dues tendes d’aïllament, gestió d’un punt d’atenció sanitària i trasllats de persones a centres hospitalaris.

Trasllats de les unitats familiars ja identificades a les zones d’acollida.

Per a poder dur a terme tota l’atenció, s’han desplegat:

Més de 200 persones pel muntatge i manteniment de l’operatiu, una flota de 10 vehicles entre els quals s’inclouen una ambulància, un camió de 20 tones i contenidor cafeteria.

Un total de 3 albergs amb grup electrogen, torre d’il·luminació i dos climatitzadors, que han instal·lat els Equips de Resposta Immediata en Emergències d’Alberg Provisional. Aquesta instal·lació compta amb 790 places de primer acolliment més altres 60 per a possibles quarantenes.

Per a la Instal·lació Provisional de Trànsit s’han desplegat 100 persones i una flota de 5 vehicles, entre els quals s’inclouen un vehicle de comunicacions i un camió de 20 tones.

No obstant això, l’atenció de la Creu Roja no es queda aquí. Va molt més enllà i pot allargar-se fins a 24 mesos quan s’entra a formar part del programa de Persones Refugiades.

Després de la primera acollida a Torrejón, oferim a les persones tot el nostre suport en centres d’acollida temporal i, en una segona fase, la preparación per a la seva autonomia. Durant aquest temps, continuen proporcionant-lis assistència legal, psicològica i orientació sociolaboral mentre cursen la seva sol·licitud de protecció internacional.

Gràcies a la teva col·laboració, ho fem possible.