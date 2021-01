La Nit del Talent català, diumenge al Canal 33

Posted by

Jesús Conte – 31 de desembre de 2020

El programa, conduit per Helena Garcia Melero i gravat a Luz de Gas, recull cinc de les 26 iniciatives guardonades amb els Premis Talent Cambra de suport a l’emprenedoria

Els VI Premis Talent Cambra, instituïts per la Welcome Talent Society i convocats enguany conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, són els protagonistes de La Nit del Talent que emetrà el Canal 33 aquest diumenge, 3 de gener, a les 21:55 hores.

El lliurament dels premis es va fer el 5 i 6 de desembre, en format reduït i sense públic per causa de la pandèmia, a la sala Luz de Gas. La Nit del Talent, programa conduit per Helena Garcia Melero i l’acompanyament en algun sketch de l’actor Lluís Marco, ha estat produïda per El Nacional, amb guió d’Iu Forn i Albert Torras. Sabor de Gràcia, Tildo Muixart i Luis de Arquer aporten el toc musical.

Al llarg del programa, que conjuga la informació amb l’entreteniment, es recull el testimoni de cinc dels guanyadors pel seu impacte emocional i caràcter innovador i útil en una edició caracteritzada pel confinament per la covid_19. En total s’han lliurat vint-i-sis guardons en els àmbits d’Indústria, Territori, Comerç, Turisme, Tecnologia, Ciència i Coneixement per part de diverses personalitats del món polític, econòmic, cultural i social, com la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell.

Les cinc experiències guardonats recollides en el decurs de la gala televisada són:

– MEDI AMBIENT. Oryzite. És un mètode per a incorporar pellofa d’arròs en tota mena de compostos termoplàstics i en elevats percentatges, fins a un 60% o més. Aquesta tecnologia s’incorpora en tots els plàstics dels productes SEAT. Autor: Iban Ganduxé.

– DISSENY D’OBJECTE SINGULAR. “Entre Dues Aigües”. Galleda de desinfecció que permet separar l’aigua bruta de la neta quan es fa servir el pal de fregar. Autor: Jordi Vila.

– CANÇÓ I COMPOSICIÓ MUSICAL. “Herois”. Sabor de Gràcia, la banda de rumba catalana, ha enregistrat durant el confinament una cançó que pretén ser un missatge de suport i reconeixement a tot el personal sanitari. Autor: Antonio Carbonell / Sabor de Gracia.

– RAMADERIA I AGRICULTURA. Smart Farming Labs. Neix amb l’objectiu de ser el primer hub agroalimentari d’alta tecnologia i de km0 a Espanya per a explotadors agrícoles. S’ubica al Parc Agrari del Baix Llobregat. Autor: José Antonio Serrano.

– ODS +RSC +TERCER SECTOR. Projecte Cadena Roja. Presentat per Creu Roja + Enchainté. Es tracta del disseny d’un sistema informàtic, participatiu i anònim que té com a objectiu digitalitzar i eliminar processos burocràtics en entitats del tercer sector, com la Creu Roja. Basat en la tecnologia blockchain. Autor: Lluís Llibre.

Welcome Talent Society

La Welcome Talent Society de Barcelona, presidida per Bru Recolons i amb Antoni Gelonch com a president d’honor, és una iniciativa ciutadana que vol cercar, difondre i reunir el millor talent català contemporani. Atorga uns Premis anuals en diverses categories. Els objectius de l’entitat són, entre altres:

– Identificar i fomentar la promoció de persones que amb el seu talent contribueixin a millorar la marca Barcelona i Catalunya

-Atraure com a associats a joves talents, personatges ja consolidats i amb talent reconegut, entitats i empreses que s’identifiquin amb el foment del talent i de les marques Barcelona i Catalunya.

-L’organització i la dotació de premis, l’organització d’exposicions, fòrums i altres formats de detecció de talent.

– L’edició de Catalonia Talent, mitjà de comunicació inaugurat aquest desembre.

Barcelona, 31 de desembre de 2020

