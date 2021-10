Núvol, 19 d’octubre de 2021

Catalaníssim sentiment de desajust entre el que hi ha, el que estaria bé que hi hagués, i el que TV3 creu que estaria bé que hi hagués. La nit del karaoke és molt i molt dolenta per raons molt més estructurals que el que s’hi canta. Una crítica televisiva de Joan Burdeus.