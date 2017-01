La ‘nevera solidària’ de València evita que 4.500 racions acaben en la brossa

26 gen 2017 per SDRCA

Miriam Bouiali – foto M. Á. Montesinos | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 25.01.2017

Iniciativa: El col·legi major Galileu Galilei oferix les sobres del seu menjador gratis en una màquina de “vending”

La nevera solidària en la residència universitària de l’avinguda de Tarongers.

­Per a veure què hi ha de menjar en la nevera no n’hi ha prou amb apuntar-se a la cuina de casa, ara també es pot baixar fins al carrer. València compta amb una de les 12 «neveres solidàries» que hi ha en diferents ciutats espanyoles. En concret, la del cap i casal se situa en les portes de la residència universitària Galileu Galilei, en l’avinguda de Tarongers.

Es tracta de neveres que es col·loquen en el carrer, on qualsevol ciutadà pot deixar menjar elaborat que li ha sobrat, aliments que no necessita o productes amb una data de caducitat o consum preferent pròxima, però que encara es poden consumir. L’objectiu és «evitar el balafiament de menjar i aprofitar els excedents», explica Lara Cobos, que forma part del projecte. La iniciativa va sorgir en 2015, en el municipi basc de Galdakao (Bizkaia) de la mà d’Alvaro Saiz, president i fundador de l’Associació Humanitaria de Voluntarios de Galdakao (GBGE).

La idea va nàixer en veure persones agafar menjar dels contenidors. «Pensem que si estiguera en bon estat i ben mantinguda, no faria faltada agafar-la així», explica Lara.

La «nevera solidària» té algunes diferències amb la resta, que són frigorífics corrents que se situen en el carrer, normalment sota responsabilitat d’alguna associació. La gerència del Col·legi Major Galileu Galilei ha aplicat esta filosofia a una màquina de venda automàtica. Vicente Picasarri, director gerent de la residència, explica que la «nevera» està en funcionament des de març. Apunta que es va optar per una màquina de «vending» per a «evitar problemes». Després de consultar amb l’Ajuntament de València, el director assegura que esta era la millor manera, ja que solament ells controlen què entra i ix de la màquina i tenen en compte «la trazabilidad dels aliments i el control higiènic-sanitari pertinent» i que no es trenque la cadena de fred.

En la màquina inclouen els aliments que sobren de la «línia d’autoservici» que s’oferix als estudiants residents en el menjador del centre. S’ompli diàriament, normalment als matins. El número de racions depén dels excedents que hagen quedat del menjar del dia anterior, sempre preparada en les cuines del col·legi major que, a més, també distribuïx a altres centres, guarderies i empreses. El dia que este diari visita les instal·lacions, la peculiar «nevera solidària» de la Galileu Galilei oferix diverses racions de fideuà, pollastre fregit i gnochi. Cada paquet compta amb una data de caducitat –d’un dia– i indica al detall de quins ingredients consta el plat. Tots els dies la màquina s’ompli i queda buida.

Una solució que funciona

Desdel centre, mostren la seua satisfacció amb el funcionament de la màquina, a la qual solen acudir estudiants, personal de neteja del carrer i veïns del Cabanyal i la Malva-rosa. Un treballador de la zona universitària compte que el servici «li ve molt bé» per a estalviar alguns euros. «Viu de lloguer i em costa molt arribar a fi de mes; em suposa un estalvi», destaca.

Picasarri també apunta que la situació econòmica de molts estudiants «no és la més idònia», ja que la Universitat Politècnica de València «sol oferir beques de menjador i són les primeres que s’esgoten».

El director gerent explica que sempre han apostat per la gratuïtat a l’hora de deixar les racions en la màquina i d’esta manera han trobat, per fi, la manera de solucionar el problema del desaprofitament alimentari, que els preocupava, ja que «en donar el menjar, sempre teníem problemes» (en estar ja cuinada).

A més, expliquen que també ha servit per a conscienciar sobre el desaprofitament alimentari als alumnes, que se servixen sols les racions. Des que està en marxa la iniciativa –amb la col·laboració de Delikia, Nutripack, Jofrase i Prieval–, han constatat que es tira menys menjar, perquè els jóvens calculen millor quant servir-se. El Ministeri d’Agricultura calcula que solament les llars espanyoles llancen a la brossa més d’1.325 milions quilos de menjar a l’any