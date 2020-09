La Maldición del Cacao. España en la isla Fernando Póo (1778-1968)

Posted by

Edmundo Sepa Bonaba, EDICIONES WANAFRICA, 2021

Libro de investigación centrado en la historia y efectos de la política colonial española en la isla Fernando Póo y sus pobladores los Bubis

Esta obra, es una ampliación de datos y contenidos de lo que fue la colonización española en la isla de Fernando Póo, actual Bioko, empezando por los verdaderos motivos del interés de España por dicha isla, la doctrina y el régimen colonial español, el proceso de formación del Aparato administrativo y productivo colonial, la sistemática decapitación de los dirigentes bubis de la época y el desmantelamiento de su forma de organización, con especial referencia a los motivos reales por los que Lubá fue asesinado, y las consecuencias de esta experiencia sobre el pueblo y la sociedad bubi.

Quienes somos

EDMUNDO SEPA BONABA, nació en Rileho, Bioko (Guinea Ecuatorial). Reside en España desde septiembre de 1968, y en Barcelona desde junio de 1978. Sociólogo especializado en inmigración y cooperación internacional. Es director de l’Espai AfroCatalà de la Fundación Nous Catalans y profesor colaborador de la Cátedra de Economía Social de la Universidad Abat Oliba. Presidente de ETANE, ONG especializada en el África subsahariana y fundada en 1989. Miembro de GERDDES-Afrique (Groupe d’Etudes et de Recherche sur la Démocratie et le Développement Economique et Social en Afrique) con sede en Cotonou, República de Benín. Ha sido miembro observador del Consejo continental del Foro Social Africano (FSA) entre los años 2006-2008 y de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONGD pel Desenvolupament entre 1993 y 1997

En 2011 publicó el libro “España en la isla de Fernando Póo, 1843 – 1968.

Colonización y fragmentación de la sociedad bubi. Ahora se dispone a publicar el segundo tomo de esta obra bajo el título de “España en la isla de Fernando Póo, 1778- 1968. La maldición del cacao” con Wanáfrica Ediciones

EDICIONES WANAFRICA es, desde su nacimiento en 2014, una editorial especializada en literatura africana y sobre África, incluyendo su diáspora, en castellano y catalán

Ediciones Wanafrica es tanto un proyecto cultural como una reivindicación social y política

El compromiso de Ediciones Wanáfrica, es facilitar a las comunidades africanas y afrodescendientes, así como la población hispanoparlante en general, poder acceder al silenciado pensamiento de los autores africanos y afrodescendientes, y a participar en la presentación y comprensión del continente africano tan amplia y tan compleja, a la sociedad en general

