La madre nigeriana muerta saludaba con un “bon dia”

27 des 2016 per SDRCA

Matías Vallés | Diario de Mallorca – 25.12.2016

Boulevard: La reconversión ecosoberanista del Lazareto de Maó en un ´resort´ turístico de lujo es un caso de corrupción preventiva, en que el Govern pone los mimbres para los abusos

La última felicitación navideña como fiscal anticorrupción repartida por Pedro Horrach, en compañía de su esposa Ana Zacher. El hombre que cambió la historia de Mallorca, al detener a los corruptos en lugar de aplaudirles, se enternece por Navidad.

Chinyere es la madre nigeriana hallada muerta esta semana en su casa de Palma. Sus tres hijos desnutridos convivieron con el cadáver, mejor no insistir en la imagen que la estampa ofrece de nuestra sociedad. Para redondear a Carlos Dickens, los trajeados bancarios del desahucio sobrevolaban el piso donde vivía. Las instituciones bostezan, el negocio debe continuar.

Antes de que dejaran de asistir a clase, Chinyere acompañaba a sus hijos cada mañana al colegio Pedro Poveda. Allí coincidía con Gabriel Janer Manila, precisamente el biógrafo más exacto de Palma, ejerciendo de abuelo de Alícia, la hija de Maria de la Pau Janer que lleva el nombre de su abuela mallorquina, Alícia Mulet. El escritor recuerda su encuentro diario con la madre nigeriana:

–Yo la veía muy sola, así que me decidí a saludarla cada mañana. Ella me respondía educada con un “bon dia”.

–Debía ser “buenos días”.

–No, no, un “bon dia” en catalán, envuelto en su acento grueso.

La historia no va más allá. Janer Manila y la muy activa asociación de padres y madres del Pedro Poveda tienen que explicar ahora a sus descendientes lo ocurrido con sus compañeros.

La vida y muerte de Chinyere refuerza la tesis que compartimos con Janer Manila, esta isla ofrece a diario el argumento para una novela. O una película, que aquí sería una versión de Smoke con la escena en blanco y negro que subraya Tom Waits con su Eres inocente cuando sueñas. Y recuerde que mientras las autoridades avalan desde el registro de Asociaciones a un presunto estafador como el padre de Nadia, los profesores de Mallorca han de presentar un humillante certificado de penales en cuanto a delitos con menores. En mal momento dejamos de protestar.

Vayamos con la raíz de estas situaciones. La corrupción puede ser epidémica, infecciosa, crónica y demás calificativos aplicables en Mallorca al PP. Sin embargo, hay una corrupción preventiva, cuando el Govern elabora las condiciones óptimas para que estallen los comportamientos abusivos. Verbigracia, dejar un millón de euros en la mesa de un funcionario.

El mejor ejemplo de corrupción preventiva de la legislatura consiste en la absurda pérdida de identidad del Lazareto de Maó, para su reconversión en un resort turístico ecosoberanista de lujo. Y pensar que la izquierda paralizó un día la perversión de la fascinante isla en casino. ¿A quién beneficia esta urbanización patrocinada por los ecosoberanistas? A los parásitos ecosoberanistas, anidados en la conselleria del vicepresidente en funciones. Mientras Biel Barceló se entrega a una fiesta permanente, su departamento se rige por los principios que han llevado a sus antiguos dirigentes ante la justicia. La solución de Menorca no consiste en convertirse en Mallorca. Continuará.

Por desgracia, todo ello ocurrirá en ausencia del hombre que cambió la historia de Mallorca, al detener a los corruptos en lugar de aplaudirles. Hoy nos ilustra la última felicitación navideña como fiscal anticorrupción repartida por Pedro Horrach, en compañía de su esposa Ana Zacher. El duro que se enternece por Navidad buscará en privado la recompensa que no ha tenido en público.

Rafael Borrás recoge un párrafo aquí publicado sobre la hermandad entre la patronal y el Govern pseudoprogresista, pero le añade la muletilla “Si la informació de Matías Vallés és certa…” Nunca he escrito “Si Gadeso ha realizado la encuesta que presenta…”, y todavía entiendo menos que alguien difunda informaciones que cuestiona. Cuando les detallamos los infinitos viajes a su tierra con dinero público de la consellera Juana María Camps, un abogado propuso denunciarla al grito de que “en caso de no demostrarse, hay que actuar contra el periodista”. Gracias, amigo. Y cuando les informamos de que Mateo Isern se había alojado en la suite de lujo de Escarrer en Londres, Més también planteó en Cort “si era cierto que el alcalde…”. Y esto es solo por la izquierda. A menudo me alegro de no ser un buen mallorquín.

José Hila me explica su método infalible para acabar con el alquiler turístico ilegal. Según el semialcalde de Palma, se trata de que el Gobierno imponga multas de escalofrío disuasorio a Airbnb.com y demás plataformas, que no se muestran diligentes a la hora de certificar la legitimidad de sus clientes. Echar balones fuera, mientras la ley pazguata del Govern predica que “esta utilización extraordinaria de las viviendas residenciales resulta compatible con el uso ordinario de residencia que les caracteriza”. Siguen sin enterarse de que hoy se construye para alquilar, es el nuevo “uso ordinario”.

Las previsiones hoteleras han de ser espectaculares, para que en pleno diciembre se inaugure un establecimiento de cinco estrellas en la Playa de Palma. Se habla muy bien del Hotel Llaut de los Alomar, aunque siempre estará ensombrecido por la muerte de dos obreros durante su construcción.

No merece pasar desapercibida la primera fotografía de Francina Armengol en la que su perpetua y algo cargante sonrisa ha mutado en un gesto de irritación. Y eso que ignoraba todavía que Podemos le arruinaría sus Presupuestos, al despachar por enésima vez a Xelo Huertas. En el día de autos fúnebres y fotos serias, la presidenta tenía a su lado a Maria del Mar Bonet. No se hace esperar a una presidenta de Balears en vano, la impuntualidad es divismo. Acabamos con una facilita, qué miembro del Govern obtuvo un título de Miss en un concurso de belleza. Vean Hasta el último hombre, tal vez la mejor descalificación de la guerra jamás filmada por un belicista como Mel Gibson y lejos del almibarado Soldado Ryan.

Reflexión dominical verificada: “Una verdad repetida mil veces obliga a sospechar que es mentira”.