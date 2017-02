La justícia prohibeix Sud-àfrica abandonar el TPI

23 feb 2017 per SDRCA

El govern de Jacob Zuma ha de passar la proposta pel Parlament si vol retirar-se de l’Estatut de Roma

La justícia sud-africana ha declarat aquest dimecres “invàlida i inconstitucional” la decisió del govern del país d ‘iniciar el procés per abandonar el Tribunal Penal Internacional (TPI), en no haver estat debatuda i votada abans al Parlament. El ministre de Justícia, Michael Masutha, ha insistit que la sentència no aturarà la voluntat de l’executiu.

El Tribunal Superior de Pretòria descriu com a “prematura” i “irracional” la forma amb què el govern de Jacob Zuma va comunicar a l’octubre a l’ONU la seva intenció de deixar el TPI, i conclou que l’executiu no té potestat per emprendre aquesta acció sense el vistiplau del legislatiu.

La justícia –que es va pronunciar després d’interposar un recurs l’opositora Aliança Democràtica (AD)– anul·la per tant el procés, encara que el govern pot recórrer la sentència dictada avui. Segons el dictamen, llegit pel jutge Phineas Mojapelo, el govern té atribucions per signar acords internacionals, però necessita l’ aprovació del Parlament per retirar-s’hi.

Sud-àfrica havia justificat la seva decisió de deixar de formar part de l’ Estatut de Roma –tractat fundacional del TPI– en considerar que està “en conflicte” amb la seva llei nacional d’immunitat diplomàtica i afecta negativament les seves relacions internacionals.

Segons els experts, l’abandonament del Tribunal de l’Haia pot fer-se efectiu al voltant d’un any després que el país notifiqui la posada en marxa del procés a l’ONU. Amb la seva decisió, –ara anul·lada– Jacob Zuma va intentar liderar el front de països africans que han iniciat accions per abandonar la Cort, entre els quals hi ha Kènia, Burundi i Gàmbia, tot i que en aquest últim país l’arribada democràtica del president Adama Barrow ha aturat també la sortida del TPI.

Els líders d’aquests i altres països del continent acusen el TPI de perseguir exclusivament mandataris africans i de servir interessos “neocolonialistes“.

El govern de Pretòria va desafiar obertament aquest tribunal amb seu a l’Haia el 2015, quan es va negar a detenir el president del Sudan Omar Nador al-Baxir, que va viatjar a Sud-àfrica per participar en una cimera de la Unió Africana (UA). El sudanès està en cerca i captura internacional i reclamat pel TPI per suposats delictes de genocidi i crims de guerra. La justícia sud-africana va determinar llavors que Sud-àfrica tenia l’obligació de detenir-lo i entregar-lo a l’Haia com a país signant de l’Estatut de Roma però el president va retornar al seu país sa i estalvi.